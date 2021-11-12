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С 12 ноября Минздрав Литвы разрешил аптекам, которые не проверяют у покупателей "паспорт возможностей", принимать больше покупателей.
Vaistinėje
Vaistinėje
© Shutterstock

Соответствующее решение министр здравоохранения Арунас Дулькис подписал в четверг, 11 ноября.

"(...) в аптеках, находящихся в закрытых помещениях (...), на одного покупателя должно приходиться 15 кв. м", – сказано в документе.

Напомним, что после ужесточения правил было введено требование гарантировать на одного покупателя 30 кв. м площади, если в магазине или аптеке не проверяют "паспорта возможностей". Представители аптек критиковали это положение, поскольку многим людям пришлось стоять на улице - площадь больше части аптек составляет меньше 60 кв. м.

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Кроме того, по словам председателя Литовской ассоциации аптек Кристины Неманюте-Гаге, в отличие от магазинов с бытовыми товарами, аптеки предоставляют самых необходимые услуги, поэтому к ним должны применяться другие требования.

"Если площадь аптеки 59 кв. м, то по действующим правилам, в ней могут обслуживать только одного человека, даже если в помещении несколько кассовых аппаратов. Сейчас ситуация улучшится", – прокомментировала она принятое решение.

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