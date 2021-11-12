Соответствующее решение министр здравоохранения Арунас Дулькис подписал в четверг, 11 ноября.
"(...) в аптеках, находящихся в закрытых помещениях (...), на одного покупателя должно приходиться 15 кв. м", – сказано в документе.
Напомним, что после ужесточения правил было введено требование гарантировать на одного покупателя 30 кв. м площади, если в магазине или аптеке не проверяют "паспорта возможностей". Представители аптек критиковали это положение, поскольку многим людям пришлось стоять на улице - площадь больше части аптек составляет меньше 60 кв. м.
Кроме того, по словам председателя Литовской ассоциации аптек Кристины Неманюте-Гаге, в отличие от магазинов с бытовыми товарами, аптеки предоставляют самых необходимые услуги, поэтому к ним должны применяться другие требования.
"Если площадь аптеки 59 кв. м, то по действующим правилам, в ней могут обслуживать только одного человека, даже если в помещении несколько кассовых аппаратов. Сейчас ситуация улучшится", – прокомментировала она принятое решение.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Минздрав Литвы разрешил аптекам принимать больше покупателей (11)
С 12 ноября Минздрав Литвы разрешил аптекам, которые не...
Коронавирус в Литве: 2641 новый случай и 14 смертей
За минувшие сутки в Литве был выявлен 2641 новый случай...
В Литве будут проверять соблюдение коронавирусных ограничений (13)
Пять учреждений объединились в одну команду и намерены...
Решение принято: в Вильнюсе появится Рождественский городок (7)
Уже совсем скоро Рождество вернется в столицу Литвы ....
Парламент Литвы отклонил вето президента в связи с поправками о платных тестах для непривитых платить придется с декабря (98)
В парламенте Литвы в четверг было отклонено вето...