Минздрав Литвы расширяет услуги амбулаторной помощи на дому: с 2024 года помощь будут оказывать и эрготерапевты

По словам заведующей Отделением сестринского ухода и длительного ухода Департамента личного здоровья Минздрава Илоны Шакене, все изменения инициируются с учетом потребностей специалистов и пациентов.
"Мы стремимся к тому, чтобы амбулаторная помощь на дому стала равноценной и качественной альтернативой стационарной помощи. Мы постоянно общаемся с представителями учреждений, оказывающих услуги представителей организаций пациентов", - цитируется в сообщении министерства И. Шакене.
В настоящее время УАУД обеспечивает команда медицинских работников, состоящая из медсестры, помощника медсестры и физиотерапевта, но с 2024 года команда будет дополнена эрготерапевтом (специалист, помогающий пациенту с функциональными нарушениями приобретать или восстанавливать повседневные навыки).
Также будет расширен круг получателей УАУД. Отныне амбулаторная помощь на дому будет доступна не только после дневной хирургии, но и после хирургических услуг активного лечения. После того как новые изменения вступят в силу, командам, предоставляющим УАУД, будет разрешено оказывать помощь в учреждениях опеки, не имеющих лицензии на медицинское обслуживание.
В целях обеспечения социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями услуги УАУД будут предоставляться не только на дому у пациента, но и в учебных заведениях, и на рабочих местах.
По данным министерства, в настоящее время в Литве услуги УАУД предоставляет 141 медицинское учреждение, и ежегодно ими пользуются около 50,5 тыс. человек.