Третьей дозой жителей будут прививать по прошествии 6 месяцев после получения полного курса вакцинации (то есть через 180 дней после второй дозы вакцины Comirnaty (BionTech и Pfizer), Spikevax (Moderna) или Vaxzevria (AstraZeneca) или 180 дней после вакцинации вакциной Janssen (Janssen Pharmaceutica NV).
Во всех случаях для ревакцинации будут использовать вакцину Comirnaty (BionTec и Pfizer).
Минздрав обратился во все поликлиники с просьбой связаться с пациентами, которые входят в группу риска и должны быть привиты третьей дозой вакцины. Сами пациенты также должны проявить активность, если прошло 180 дней после вакцинации, и им никто не позвонил, сами регистрироваться на вакцинацию.
После ревакцинации информация обновится и в цифровом сертификате ЕС, условия его действия не изменятся.
Решение о ревакцинации в большинстве стран ЕС до сих пор не принято.
Ревакцинация проводится пока только в Люксембурге, где третьей дозой Comirnaty и Spikevax прививают пациентов с пониженным иммунитетом, особенно тех, кто перенес трансплантацию органов.
С 1 августа ревакцинация начата и в Венгрии.
Такой алгоритм ревакцинации с июля действует и в Израиле.
Вероятно, что все желающие привиться третьей дозой в Литве смогут в IV квартале 2021 – I квартале 2022 года.
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