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4 августа в Сантаришкской клинике третьей дозой вакцины от SARS-CoV-2 привили первых пациентов с болезнями крови. Цель ревакцинации - повышение иммунитета к коронавирусу и снижение вероятности заболевания тяжелой формой COVID-19.
Vakcinos nuo koronaviruso
Vakcinos nuo koronaviruso
© Shutterstock

Третьей дозой жителей будут прививать по прошествии 6 месяцев после получения полного курса вакцинации (то есть через 180 дней после второй дозы вакцины Comirnaty (BionTech и Pfizer), Spikevax (Moderna) или Vaxzevria (AstraZeneca) или 180 дней после вакцинации вакциной Janssen (Janssen Pharmaceutica NV).

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Во всех случаях для ревакцинации будут использовать вакцину Comirnaty (BionTec и Pfizer).

Минздрав обратился во все поликлиники с просьбой связаться с пациентами, которые входят в группу риска и должны быть привиты третьей дозой вакцины. Сами пациенты также должны проявить активность, если прошло 180 дней после вакцинации, и им никто не позвонил, сами регистрироваться на вакцинацию.

После ревакцинации информация обновится и в цифровом сертификате ЕС, условия его действия не изменятся.

Решение о ревакцинации в большинстве стран ЕС до сих пор не принято.

Ревакцинация проводится пока только в Люксембурге, где третьей дозой Comirnaty и Spikevax прививают пациентов с пониженным иммунитетом, особенно тех, кто перенес трансплантацию органов.

С 1 августа ревакцинация начата и в Венгрии.

Такой алгоритм ревакцинации с июля действует и в Израиле.

Вероятно, что все желающие привиться третьей дозой в Литве смогут в IV квартале 2021 – I квартале 2022 года.

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