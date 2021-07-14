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Минздрав Литвы предлагает в обязательном порядке тестировать на COVID-19 работников трех сфер: водителей грузов и пассажиров, работников развлекательных учреждений, сферы общепита и военных.
Mokinių testavimas
Mokinių testavimas
© Shutterstock

Если 14 июля это предложение одобрит правительство, то оно вступит в силу с 19 июля.

В список войдут водители грузового и пассажирского транспорта, работники сферы досуга и развлечений, культуры, искусства, сферы общепита, работники розничной торговли, государственного администрирования, военные. Кроме того, тестироваться будут все, кто работает с нелегальными мигрантами.

По данным министерства, цель изменений - выявление штамма "дельта".

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"С учетом того, что сейчас в Литве уже установлены случаи опасного и быстро распространяющегося штамма "дельта", важно своевременно выявлять такие случаи и особенно там, где риск распространения выше", – сказано в предложении.

Тестироваться надо будет не чаще раза в 7 дней и не реже раза в 10 дней.

Пока сложно сказать, сколько это будет работников, поэтому данные о том, сколько денег на их тестирование потребуется, пока нет.

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