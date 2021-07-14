Если 14 июля это предложение одобрит правительство, то оно вступит в силу с 19 июля.
В список войдут водители грузового и пассажирского транспорта, работники сферы досуга и развлечений, культуры, искусства, сферы общепита, работники розничной торговли, государственного администрирования, военные. Кроме того, тестироваться будут все, кто работает с нелегальными мигрантами.
По данным министерства, цель изменений - выявление штамма "дельта".
"С учетом того, что сейчас в Литве уже установлены случаи опасного и быстро распространяющегося штамма "дельта", важно своевременно выявлять такие случаи и особенно там, где риск распространения выше", – сказано в предложении.
Тестироваться надо будет не чаще раза в 7 дней и не реже раза в 10 дней.
Пока сложно сказать, сколько это будет работников, поэтому данные о том, сколько денег на их тестирование потребуется, пока нет.
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