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Минздрав Литвы предлагает правительству смягчить действующие сейчас правила карантина. Предлагается внести изменения с 17 июня. Правительство проведет заседание в понедельник. Однако этот документ еще находится в стадии согласования, поэтому неясно, какие из предложений правительство одобрит.
Минздрав Литвы предлагает смягчить карантин: изменения ждут в связи с "паспортом возможностей" и зеленым сертификатом
© DELFI / Andrius Ufartas

В документе предложено изменить и некоторые правила получения "паспорта возможностей". Например, действие теста на антигены предлагают продлить с 24 до 48 ч.

"Паспортом возможностей" смогут пользоваться люди, переболевшие COVID–19, но если с момента заболевания прошло не больше 210 дней (сейчас это 180 дней).

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"Паспортом возможностей" смогут через две недели пользоваться люди, которые привились первой дозой Comirnaty, COVID–19 Vaccine Moderna, COVID–19 Vaccine Janssen или Vaxzevria, а также те, у кого диагностировали COVID–19 с помощью теста ПЦР SARS–CoV–2. На неделю предлагают отсрочить и требование к вакцинации второй дозой Vaxzevria - до 13 недель.

Сейчас паспорт получают спустя 4 недели после первой дозы, но если на 12 неделе не привиться, то он не действует.

Цифровой документ ЕС

Минздрав предлагает узаконить в Литве цифровой сертификат COVID–19. Его смогут получить жители через две недели после второй дозы вакцины или если требуется одна доза, о через две недели после первой, а также если переболевший человек (диагноз был подтвержден ПЦР-тестом) привит хотя бы одной дозой вакцины.

Все лица приезжающие или возвращающиеся из пораженных коронавирусом стран должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не раньше чем за 72 часа до въезда или отрицательный тест на антигены, сделанный не раньше чем за 48 часов).

Другие изменения

Минздрав предлагает гарантировать проведение экзаменов в помещениях, где на одного человека приходится не меньше 10 кв. м. В помещении должно быть не больше 10 человек.

Неформальное обучение разрешается проводить контактным способом, а на занятии одновременно могут присутствовать не больше 30 детей.

Delfi напоминает, что карантин в Литве продлен до 30 июня 2021 года.

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