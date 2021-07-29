За 1,6 года от COVID–19 скончались 123 Йонаса, 105 Он, 101 Антанас, 85 Янин, 70 Юозасов, 68 Витаутасов, 64 Элян, по 60 – Алдон и Пятрасов. В числе мужчин, которые умирали от коронавируса, было немало Стасисов, Станисловасов, Альгирдасов, Альгимантасов, Ромуальдасов, а женщин - Ирен, Ядвиг, Марий, Станислав, а также женщин с именами Геновайте, Дануте.

Всего от SARS–CoV–2 в Литве до 26 июля скончались 4410 человек.

"Статистика смертности - это не просто цифры, это люди, которых уже нет. Эта пандемия коснулась многих семей. Когда не было вакцины, защититься было сложно. Сейчас у нас есть 900 000 неиспользованных доз вакцины, которая может спасти жизни людей. Давайте сделаем так, чтобы больше не умер ни один Йонас, Антанас, ни одна Эляна, Она. Вакцина тысячи людей защищает от осложнений от COVID–19, госпитализации и смерти", – сказала пресс-секретарь Минздрава Айсте Шукшта.