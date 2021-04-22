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В четверг Министерство здравоохранения Литвы обратилось в правоохранительные органы по причине выявленной недостачи средств защиты на сумму в 912 000 евро, сообщил глава министерства Арунас Дулькис.
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys
© DELFI / Josvydas Elinskas

"В ответ на сложившуюся ситуацию мы вместе с командой Центра по экстремальным для здоровья ситуациям обратились в Генпрокуратуру с просьбой начать процессуальные действия с целью выявления причин этой нехватки и виновных лиц", – заявил министр на пресс-конференции в четверг.

По его словам, обнаружена нехватка тех средств, которые были заказаны из Китая в целом на 24 млн. евро.

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"Не хватает почти 850 000 единиц товаров: защитных очков, медицинских шапочек, медицинских масок, одноразовых халатов, одноразовых перчаток", – сказал Дулькис.

По словам министра, эти товары занимают объем приблизительно в 20 железнодорожных вагонов.

Канцлер Министерства здравоохранения Юргита Гребенковене сказала, что доставки средств организовало Министерство коммуникаций и транспорта, которое должно было распределить их между учреждениями здравоохранения, а они должны были предоставить Центру по экстремальным для здоровья ситуациям (ЦЭЗС) акты приема-сдачи товаров о полученных и пересчитанных товарах.

"В ноябре-декабре 2020 года остатки средств защиты последовательно возвращались именно этому центру. Согласно актам, полученным от учреждений здравоохранения, именно работники ЦЭЗС заметили несоответствие количеств, указанных в договоре и в счетах на указанное количество товара", – сказала канцлер.

Центр в начале этого года приступил к оценке, чтобы выявить объемы недостачи и ее причины.

"В ходе оценки было установлено, каких средств не хватает, сколько именно, однако, к сожалению, не удалось выявить причины недостачи", – сказала Гребенковене.

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