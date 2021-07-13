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В Литве нет проблемы нехватки вакцины от COVID-19, поэтому Минздрав перераспределяет вакцину в зависимости от потребностей муниципалитетов. Некоторые муниципалитеты просят снизить количество вакцины, сказал представитель Минздрава.
Vakcina nuo koronaviruso
Vakcina nuo koronaviruso
© Shutterstock

"Очень немногие муниципалитеты могут использовать все полученные дозы: Рокишкис, маленькие муниципалитеты. Может, им легче, туда приезжают отдыхающие, они получают меньше доз. Но таких единицы, в большей части прививают мало людей, некоторые муниципалитеты просят уменьшить партии вакцины, поэтому ситуация скорее ухудшилась", – сказал LRT представитель Минздрава Лукас Галкус.

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По его словам Минздраву не была известна ситуация, о которой LRT рассказал мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас - муниципалитету не хватило вакцины, чтобы привить всех желающих. Он сказал, что если муниципалитет попросит больше доз, он их получит.

"Мы видим, где не прививают все дозы, так туда посылаем меньше или вообще не посылаем, а туда, где все используют присылаем такое же количество, но каждую неделю во время прямых контактов с муниципалитетами просим информировать нас, достаточно ли доз они получают, может им нужно больше или меньше", – сказал специалист.

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