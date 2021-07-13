"Очень немногие муниципалитеты могут использовать все полученные дозы: Рокишкис, маленькие муниципалитеты. Может, им легче, туда приезжают отдыхающие, они получают меньше доз. Но таких единицы, в большей части прививают мало людей, некоторые муниципалитеты просят уменьшить партии вакцины, поэтому ситуация скорее ухудшилась", – сказал LRT представитель Минздрава Лукас Галкус.
По его словам Минздраву не была известна ситуация, о которой LRT рассказал мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас - муниципалитету не хватило вакцины, чтобы привить всех желающих. Он сказал, что если муниципалитет попросит больше доз, он их получит.
"Мы видим, где не прививают все дозы, так туда посылаем меньше или вообще не посылаем, а туда, где все используют присылаем такое же количество, но каждую неделю во время прямых контактов с муниципалитетами просим информировать нас, достаточно ли доз они получают, может им нужно больше или меньше", – сказал специалист.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
За обычную работу вильнюсцам не хватает и 1000 евро "на руки" (97)
Председатель "Форума инвесторов", юрист Роландас...
Депутат: спиральная колючая проволока оставляет на теле рваные раны (49)
Депутат парламента Литвы, член Комитета по...
Участники акции протеста требуют перевести мигрантов в Лукишкскую тюрьму (9)
Участники акции протеста требуют перевести мигрантов в...
Хороших новостей нет: продукты питания в Литве будут дорожать (9)
Во всем мире растут цены на сырье, транспорт и энергию,...
В Литве говорят об ухудшении ситуации с COVID-19: какие ограничения могут вернуться (11)
Премьер -министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...