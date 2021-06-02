Минздрав Литвы: европейский COVID–19 сертификат в Литве начнет действовать с 7 июня

Вице-министр Живиле Симонайтите на пресс-конференции сказала, что несколько стран ЕС уже стартовали.
"Как вы знаете, вчера в нескольких странах документ уже начал действовать. В ближайшее время к ним присоединятся еще несколько. План – до 1 июля подключить к этому все страны ЕС. Значит, при путешествии по Европе можно будет пользоваться цифровым документом", – сказала вице-министр.
"Но правила безопасности будут действовать и в будущем, поэтому надо следить за правилами в конкретной стране", – подчеркнула она.
Симонайтите сказала, что Литва надеется подключиться к системе с 7 июня. "По нашим данным, Центр регистра, как основной подрядчик, (…) планирует, что в Литве документ стартует 7 июня, мы надеемся, это удастся. Крайний срок - 1 июля", – заметила вице-министр.
Каждая страна устанавливает свои требования.
По литовским законам, этот документ будет действовать, если человек:
привился двумя дозами Comirnaty – через 7 дней после второй прививки;
Janssen – через 14 дней после первой;
Moderna – через 14 дней после второй;
Vaxzevria – через 15 дней после второй.
или если человек переболел COVID–19 (в течение 180 дней после болезни);
или если получил отрицательный результат теста на COVID–19.
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