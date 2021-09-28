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Если в классе хотя бы у одного ребенка установили COVID-19 с помощью быстрого теста для самоконтроля, Минздрав Литвы рекомендует с помощью этих тестов немедленно проверить весь класс.
Mokinių testavimas
Mokinių testavimas
© Shutterstock

28 сентября Минздра сообщил, что такие тесты в классе должные сдать все, не дожидаясь результата ПЦР тестов, чтобы скорее установить потенциальных носителей COVID-19 и пресечь распространение вируса.

Если был получен положительный результат, ученику следует сдать ПЦР тест и не участвовать в контактном обучении до получения его результата - если результат отрицательный, вернуться, если положительный - изолироваться.

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ПЦР надо сдавать в мобильном пункте. Если родители решат не везти ребенка на ПЦР, то просто полагается 10-дневная изоляция. Если COVID-19 подтверждается с помощью ПЦР, то весь класс должен сдавать тесты или изолироваться.

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), в сентябре в образовательных учреждениях зафиксировано 300 очагов COVID-1, изолировано больше 7200 человек. Большая часть очагов зафиксирована в школах.

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