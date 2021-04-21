Вакцина будет предназначена для пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями, которые проходят лечение в больницах, а также для лиц, отправляющихся на работу в дипломатические и консульские миссии Литвы за границей.
Вакцина Janssen, созданная компанией Janssen Pharmaceutica NV, входящей в группу Johsnon & Johnson, стала четвертым подтвержденным препаратом в ЕС для вакцинации.
Для вакцинации достаточно одной дозы.
Литва получила первую партию Johsnon & Johnson 13 апреля, однако производитель попросил приостановить использование вакцины до расследования редких случаев побочных действий в США.
Европейское фармагентство во вторник заявило, что нетипичные случаи тромбов должны быть названы "очень редким" побочным явлением вакцины Johnson & Johnson от коронавируса, однако подчеркнуло, что польза от этой прививки все равно превышает риски.
На минувшей неделе ответственные ведомства США сообщили о восьми случаях тромбозов у лиц, привитых вакциной Johnson & Johnson, один стал смертельным.
Вопросы с образованием тромбов возникли и по поводу вакцины AstraZeneca, которая произведена по схожей с Johnson & Johnson технологии.
В Литве и в ряде стран Европы вакцинация препаратом AstraZeneca была приостановлена в середине марта для расследования случаев тромбоэмболии у привитых.
В начале апреля Европейское фармагентство заявило, что образование тромбом следует считать "очень редким" побочным явлением вакцины AstraZeneca от коронавируса, но отметило, что польза этой вакцины по-прежнему превышает риски.
В Литве до сих пор прививали вакцинами компаний Moderna, BioNTech и Pfizer, AstraZeneca.
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