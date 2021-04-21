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После получения информации от фармацевтической компании, в которой предлагается использовать вакцину Johsnon & Johnson от коронавируса, 4800 ее доз будут распределены по центрам вакцинации, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.
Минздрав: Литва начинает использовать вакцину Johnson &amp; Johnson
© Reuters / Scanpix

Вакцина будет предназначена для пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями, которые проходят лечение в больницах, а также для лиц, отправляющихся на работу в дипломатические и консульские миссии Литвы за границей.

Вакцина Janssen, созданная компанией Janssen Pharmaceutica NV, входящей в группу Johsnon & Johnson, стала четвертым подтвержденным препаратом в ЕС для вакцинации.

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Для вакцинации достаточно одной дозы.

Литва получила первую партию Johsnon & Johnson 13 апреля, однако производитель попросил приостановить использование вакцины до расследования редких случаев побочных действий в США.

Европейское фармагентство во вторник заявило, что нетипичные случаи тромбов должны быть названы "очень редким" побочным явлением вакцины Johnson & Johnson от коронавируса, однако подчеркнуло, что польза от этой прививки все равно превышает риски.

На минувшей неделе ответственные ведомства США сообщили о восьми случаях тромбозов у лиц, привитых вакциной Johnson & Johnson, один стал смертельным.

Вопросы с образованием тромбов возникли и по поводу вакцины AstraZeneca, которая произведена по схожей с Johnson & Johnson технологии.

В Литве и в ряде стран Европы вакцинация препаратом AstraZeneca была приостановлена в середине марта для расследования случаев тромбоэмболии у привитых.

В начале апреля Европейское фармагентство заявило, что образование тромбом следует считать "очень редким" побочным явлением вакцины AstraZeneca от коронавируса, но отметило, что польза этой вакцины по-прежнему превышает риски.

В Литве до сих пор прививали вакцинами компаний Moderna, BioNTech и Pfizer, AstraZeneca.

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