Минздрав: бустерной дозой могут привиться все жители Литвы

Такое решение было принято с учетом исследования срока действия иммунитета, который дает вакцина, а также рекомендаций Европейского агентства лекарственных средств и рекомендаций литовских экспертов.
Регистрироваться на бустерную дозу вакцины можно в обычном порядке: по интернету www.koronastop.lt или по номеру 1808. Привиться можно и у семейного врача.
Жители, привитые Comirnaty, Spikevax или Vaxzevria будут ревакцинированы вакциной Comirnaty, а Janssen смогут выбирать между Janssen и Comirnaty.
Людям с хроническими заболеваниями по решению врачей третью дозу могут назначить раньше чем через 180 дней.
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