Минздрав: бустерной дозой могут привиться все жители Литвы

aA
С 19 октября все жители Литвы старше 18 лет, которые были привиты от COVID-19 больше 180 дней назад, могут привиться бустерной дозой вакцины, сообщает Минздрав.
Skiepijimas
Skiepijimas
© Shutterstock

Такое решение было принято с учетом исследования срока действия иммунитета, который дает вакцина, а также рекомендаций Европейского агентства лекарственных средств и рекомендаций литовских экспертов.

Регистрироваться на бустерную дозу вакцины можно в обычном порядке: по интернету www.koronastop.lt или по номеру 1808. Привиться можно и у семейного врача.

Жители, привитые Comirnaty, Spikevax или Vaxzevria будут ревакцинированы вакциной Comirnaty, а Janssen смогут выбирать между Janssen и Comirnaty.

Людям с хроническими заболеваниями по решению врачей третью дозу могут назначить раньше чем через 180 дней.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Врачам тех муниципалитетов, где быстрее всего прививают пожилых людей, выплатят надбавки (9)

Врачам трех муниципалитетов, в которых будет достигнут...

Женщина хотела записать отца на третью прививку от коронавируса - ответ ее удивил (67)

Парламент Литвы одобрил выплату компенсаций для...

Профессор об управлении пандемией: очевидно, что что-то мы делаем не так (46)

Минздрав Литвы информирует, что в ближайшее время...

"Delfi. Главное": Литва готовится к ревакцинации, в Латвии небывалый скачок Covid, Минск заполонили мигранты (30)

Бустерной дозой вакцины от коронавируса в Литве в...

Парламент Литвы со второй попытки одобрил выплаты привившимся пенсионерам старше 75 лет (41)

Парламент Литвы в первом чтении одобрил проект закона,...

Бустерной дозой вакцины от коронавируса в Литве в скором времени начнут прививать всех жителей (30)

Бустерной дозой вакцины от коронавируса в Литве в...

TOP новостей

Премьер Литвы: день поминовения усопших вызывает озабоченность  решается вопрос школ (19)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во вторник в...

Изменения на эпидемиологической карте Литвы: один муниципалитет вышел из черной зоны

По данным Департамента статистики за 19 октября, на...

Минздрав: бустерной дозой могут привиться все жители Литвы

С 19 октября все жители Литвы старше 18 лет, которые были...

Премьер Литвы: если темпы распространения COVID-19 не снизятся, до весны переболеют все непривитые жители

Если темпы распространения COVID-19 не снизятся, до весны...

Профсоюз работников вильнюсского общественного транспорта объявляет бессрочную забастовку (13)

Профсоюз работников "Вильнюсского общественного...