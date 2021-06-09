"С учетом того, что конвенция непосредственно применяется в правовой системе Литвы и обладает преимуществом в применении перед национальным законом, вопрос по Romuva может повторно решаться, не дожидаясь 10-летнего срока, и без изменений действующего правового регулирования", – говорится в комментарии, представленном министерством.

Перерыв в рассмотрении вопроса признания на государственном уровне сроком в 10 лет предусмотрен в национальном законодательстве.

По словам представителей ведомства, общество может повторно обратиться после вступления в силу решения ЕСПЧ, что произойдет через три месяца после его оглашения.

В 2019 году Сейм отказался предоставлять Romuva государственное признание. В парламенте не хватило голосов для признания. "За" это проголосовали 40 депутатов, "против" был 31 и 15 воздержались.

Теперь Romuva сможет повторно обратиться за государственным признанием только через десять лет.

Государственное признание дает Сейм, получив положительное заключение Министерства юстиции.

Минюст оценил, что Romuva, как религиозная община, пестующая этническую культуру, является важной частью культурной и религиозной жизни Литвы.

Государственное признание позволило бы Romuva получить право на льготу налога на землю, его жрецы подлежали бы обязательному социальному страхованию, браки признавались бы как заключенные в ведомстве актов гражданского состояния.