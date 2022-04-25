Минск указал вести обучение в литовских школах только на русском и белорусском языках

По словам литовских официальных лиц, такое неприемлемое для Литвы решение приняла Беларусь, поэтому сейчас стоит цель в предоставлении хотя бы переходного периода.

Между тем, литовское Министерство образования, науки и спорта рассматривает возможность прекращения финансирования одной из школ в связи с этим.

"От белорусской стороны поступило сообщение, что с 1 сентября все школы для национальных меньшинств должны выбирать язык обучения - русский или белорусский", - сказал BNS заместитель министра иностранных дел Эгидиюс Мейлунас.

«Одним словом, литовский язык останется только предметом», — добавил он.

Он также сообщил, что в настоящее время предпринимаются усилия для того, чтобы языком обучения в этих школах по-прежнему был литовский.

«Закрывая школы, мы ограничили бы любую возможность для соотечественников развивать свой родной язык, поэтому мы обсуждаем и ищем возможности сохранить возможность обучаться на литовском языке», — сказал замминистра.

В настоящее время в Беларуси есть две литовские школы - Пелясская и Рымдзюнская.

По данным Министерства образования, науки и спорта, Рымдзюнская школа, построенная в 1996 году на литовские средства, содержится за счет Беларуси, а Пелясской школе выделяет финансирование литовское министерство.

Пресс-секретарь министра образования Дайнорас Лукас сообщил BNS, что литовские дипломаты уведомили Минск о том, что такое решение неприемлемо.

"МИД уведомил белорусскую сторону о неприемлемости такого решения, поскольку оно нарушает двусторонние договоренности и ограничивает право белорусских литовцев на обучение на родном языке", - сказал представитель министра.

Однако Беларусь заявила, что решение не будет изменено, и поэтому запрашивается переходный период.

«Ждем ответа от белорусской стороны, чтобы ученики могли адаптироваться к новым условиям», — сказал Лукас.

По его словам, если в Пелясской школе не разрешат преподавание на литовском языке, будет рассмотрен вопрос о прекращении финансирования. По словам представителя министра, эта ситуация «печальна».

«Наша цель — сохранить и укрепить литовское образование в этнических землях», — сказал он.

В Пелясской школе 127 учеников и 23 учителя, 11 из которых являются гражданами Литвы. В Рымдзюнской - 82 ученика и 18 учителей, 14 из которых являются гражданами Литвы.