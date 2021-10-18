В таком случае осенние каникулы будут длиться не одну, а две недели. Соответствующие решения будут приняты на днях.
"Мы всегда высказывались и сейчас высказываемся за обучение в классах, чтобы не было удаленки. Поэтому и сейчас при напряженной ситуации в республике, пытаемся предложить такой выход – начать каникулы на неделю раньше", – сказал LRT советник министра науки, образования и спорта Дайнорас Лукас.
По его словам, с помощью такой "передышки" в масштабах всей страны надеются улучшить эпидемиологическое положение. Каникулы у детей должны начаться 3 ноября.
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