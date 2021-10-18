aA
Правительство Литвы обсуждает возможность раньше отпустить детей на осенние каникулы и начать их со следующей недели, сообщает LRT.
Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla
Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla
© DELFI / Rafael Achmedov

В таком случае осенние каникулы будут длиться не одну, а две недели. Соответствующие решения будут приняты на днях.

"Мы всегда высказывались и сейчас высказываемся за обучение в классах, чтобы не было удаленки. Поэтому и сейчас при напряженной ситуации в республике, пытаемся предложить такой выход – начать каникулы на неделю раньше", – сказал LRT советник министра науки, образования и спорта Дайнорас Лукас.

По его словам, с помощью такой "передышки" в масштабах всей страны надеются улучшить эпидемиологическое положение. Каникулы у детей должны начаться 3 ноября.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Литовский язык в школах нацменьшинств: требуют знать в совершенстве, но не дают возможности выучить? (99)

Мало кто может оспорить формулировку, что современные...

В Вильнюсе учителя могут бесплатно пользоваться общественным транспортом (34)

С 1 октября 2021 года вильнюсские учителя смогут...

Дистанционное обучение или школьное заключение? (14)

Разговор про пользу дистанционного и домашнего...

Подробности о пожаре в Тракай: огромный убыток и большие потери (8)

В воскресенье вечером в тракайском яхтклубе "...

Премьер-министр Литвы: закрывать школы и ограничивать движение пока не планируется (33)

Правительство Литвы 6 октября одобрило выплату...

TOP новостей

Минобразования рассматривает вопрос продления школьных каникул (4)

Правительство Литвы обсуждает возможность раньше...

Эпидемиологическая карта Литвы по-прежнему чернеет: осталось два "красных" муниципалитета (25)

Эпидемиологическая карта Литвы по-прежнему чернеет. По...

Начато расследование по факту призыва к перевороту в Литве (37)

Прокуратура сообщила о том, что начато расследование по...

Глава Минздрава Литвы: не трогайте мою семью (66)

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис все еще...

Коронавирус в Литве: 1468 новых случаев и 14 смертей (20)

За минувшие сутки в Литве были выявлены 1468 новых...