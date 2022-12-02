Минобороны: в Литве впервые дислоцированы самые мощные французские истребители

"Сегодня воздушная оборона НАТО чрезвычайно важна. Еще в Мадриде страны НАТО договорились усилить меры сдерживания и обороны, в том числе в сфере воздушной обороны. Мы признаем, что средства противовоздушной обороны должны играть более важную роль в обеспечении безопасности неба стран Балтии", - сказал вице-министр обороны Вилюс Семешка во время церемонии смены контингента.

Церемония смены военных единиц, выполняющих миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, состоялась на авиабазе Вооруженных сил Литвы в Шауляе. В церемонии также приняли участие представители Министерства обороны Венгрии, представители штаба ВВС НАТО, послы стран, представители города Шяуляй и другие гости.

Как говорится в сообщении министерства, завершившие миссию венгерские военнослужащие защищали воздушное пространство стран Балтии четырьмя истребителями JAS-39 Grippen. В миссии участвовало около 150 военнослужащих – пилоты, техники, медицинский персонал, группы поддержки, специалисты по связи и другим направлениям.

Дислоцированные в Шяуляе контингенты в рамках миссии общались с общественностью Шяуляя, принимали экскурсии школьников и студентов, участвовали в городских мероприятиях, оказывали поддержку Шяуляйскому детскому дому.

Усиление миссии воздушной полиции НАТО с авиабазы ​​ВВС Эстонии в Эмари с четырьмя истребителями Eurofighter осуществляют ВВС Германии.