Минобороны успокаивает граждан – нет повода для беспокойства из-за военных и техники у границы

Минобороны на вопрос Delfi указало, что военная активность в Беларуси наблюдается в последние дни, о ней сообщала мониторинговая группа "Беларускі Гаюн". Она может быть связана с проверкой боевой готовности и мобилизационной подготовки армии.

По данным министерства, Беларусь проводит рутинную боевую подготовку своих сил, которая разделена на циклы разной активности. Сейчас проводится интенсивная боевая подготовка, в это время белорусские военные были замечены и у границ с Литвой. Повышенная активность наблюдается на всех основных белорусских полигонах.

Повышенная активность наблюдается и в воздушном пространстве. Кроме того, призвано небольшое количество резервистов, которые примут участие в учениях.