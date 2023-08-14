Минобороны предупреждает жителей Литвы: ни в коем случае не переходите по полученным ссылкам

Количество случаев мошенничества в интернете растет уже несколько лет подряд. В последний год такие инциденты по частотности занимают второе место в списке кибернарушений. Сам принцип мошенничества не меняется и основывается на воздействии на эмоции людей и их слабости.

"В интернет-пространстве мы всегда должны оставаться бдительными, проверять, точно ли нас не обманывают. Сначала – спросите себя, не кажется ли вам ситуация странной. Потом – проверьте другие источники и примите меры предосторожности. Главный совет – не открывайте подозрительные ссылки, не делитесь своими данными, ведь то, что вы кому-то передали, вернуть не получится", – сказал Скардинскас.