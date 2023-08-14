Минобороны предупреждает жителей Литвы: ни в коем случае не переходите по полученным ссылкам

Количество случаев мошенничества в интернете растет уже несколько лет подряд. В последний год такие инциденты по частотности занимают второе место в списке кибернарушений. Сам принцип мошенничества не меняется и основывается на воздействии на эмоции людей и их слабости.
"В интернет-пространстве мы всегда должны оставаться бдительными, проверять, точно ли нас не обманывают. Сначала – спросите себя, не кажется ли вам ситуация странной. Потом – проверьте другие источники и примите меры предосторожности. Главный совет – не открывайте подозрительные ссылки, не делитесь своими данными, ведь то, что вы кому-то передали, вернуть не получится", – сказал Скардинскас.
Атаки мошенников строятся так, чтобы попавшаяся на их крючок жертва как можно меньше думала и как можно скорее выполнила необходимые действия. Для этого мошенники стараются создавать сообщения, копирующие стиль компаний и учреждений. В таких сообщениях либо предлагают легко заработать ("вы выиграли в лотерее", "получите выплаты" и т.д.) или же пугают ("заблокирован счет" и т.д.).
Мошенники присылают сообщения и письма с фальшивыми счетами или выдают себя за директоров и требуют как можно скорее перевести деньги на указанный счет.
"Мошенники обычно требуют сделать что-то очень быстро – что-то ввести, нажать, чем-то поделиться. Им нужно, чтобы человек действовал здесь и сейчас – они провоцируют эмоцию, якобы, если вы сейчас что-то не сделаете, то чего-то лишитесь. Надо не поддаваться этому и понять, что в нормальном мире так не бывает", – напоминает Скардинскас.
Советы МО, как распознать мошенников:
Содержание. Проверьте, нет ли в тексте явных грамматических ошибок, пропущенных знаков препинания, стилистических ошибок. Мошенники часто пользуются программами для перевода текстов, поэтому в их текстах бывают ошибки.
Давление. Мошенники стремятся заставить свою жертву выполнить необходимые действия как можно скорее, чтобы она не успела все обдумать или связаться с близкими или друзьями.
Обращение. В поисках жертвы мошенники рассылают тысячи одинаковых эл. писем, поэтому используют универсальное обращение ("уважаемый клиент", "добрый день") и никогда не обращаются по имени.
Жадность. Нет легких денег и выигрышей, особенно в электронном пространстве, поэтому все предложения быстро заработать надо оценивать с осторожностью. Особенно критически надо оценить сообщения о выигрыше в лотерею, полученные от незнакомцев.
Ссылки. Банки и другие компании в Литве не рассылают людям письма со ссылками. Если вы хотите проверить ваш личный профиль, зайдите на оригинальный сайт и подключитесь.
Данные. Храните и ни с кем не делитесь своими кодами для подключения, паролями.