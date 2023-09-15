Минобороны Литвы: существенно повышена устойчивость госучреждений к киберугрозам

Сообщается, что с помощью закупленного оборудования была модернизирована Безопасная сеть, повышена кибербезопасность государственных информационных ресурсов и улучшено предотвращение киберугроз.
После реализации проекта "Создание безопасной сети и системы предотвращения кибератак" были обновлены элементы Безопасной сети, позволяющие обрабатывать большие потоки данных, передаваемые через Безопасную сеть. Это обеспечивает устойчивость государства к более крупным распределенным кибератакам типа "отказ в обслуживании" (DoS) и в то же время позволяет учреждениям еще быстрее обмениваться друг с другом постоянно растущими объемами данных.
"Принимая во внимание вызовы, стоящие перед Литвой, в том числе растущее количество кибератак, мы стремимся постоянно улучшать защиту важных для государства систем и информационной инфраструктуры. Благодаря этому проекту совершен качественный скачок в усилении защиты информационных ресурсов государства и в то же время их надежности", - говорит заместитель министра обороны Грета Моника Тучкуте.
Безопасную сеть используют государственные и муниципальные учреждения и институты, государственные предприятия и общественные учреждения, включенные в список пользователей Безопасной сети, утвержденный Правительством Литовской Республики.
На реализацию проекта выделено 7,5 млн. евро из средств ЕС.