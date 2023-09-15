Минобороны Литвы: существенно повышена устойчивость госучреждений к киберугрозам

Сообщается, что с помощью закупленного оборудования была модернизирована Безопасная сеть, повышена кибербезопасность государственных информационных ресурсов и улучшено предотвращение киберугроз.

После реализации проекта "Создание безопасной сети и системы предотвращения кибератак" были обновлены элементы Безопасной сети, позволяющие обрабатывать большие потоки данных, передаваемые через Безопасную сеть. Это обеспечивает устойчивость государства к более крупным распределенным кибератакам типа "отказ в обслуживании" (DoS) и в то же время позволяет учреждениям еще быстрее обмениваться друг с другом постоянно растущими объемами данных.