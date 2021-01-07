Минобороны Литвы составило списки призывников этого года, их планируется привить от коронавируса

Министр обороны Арвидас Анушаускас с удовлетворением отметил тот факт, что большая часть юношей выбирает воинскую службу по собственному желанию.
В этом году на службу в рядах Вооруженных сил (ВС) Литвы будет призвано более 3,8 тыс. юношей. Еще до составления списков воинскую службу выбрали по собственному желанию около 200 юношей.
Глава Службы по вопросам военной обязанности и комплектации Арунас Бальчюнас сказал, что с каждым годом интерес к службе в ВС проявляет все больше девушек.
Призывников привьют от COVID-19
Министр Анушаускас говорит, что призывников намечается привить от COVID-19 и что ситуация с коронавирусом в армии "улучшается".
Министр даже надеется, что призывников удастся вакцинировать раньше, чем планировалось.
Он также сообщил, что на следующей неделе намечается начать вакцинацию военных медиков.
Составленные в четверг списки призывников будут опубликованы приблизительно через неделю на сайте https://sauktiniai.karys.lt.
Постоянная обязательная военная служба в течение девяти месяцев в Литве была возобновлена Сеймом весной 2015 года, с учетом геополитической ситуации и возникающих угроз безопасности государства.
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