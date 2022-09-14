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Агентство оборонных ресурсов Литвы приступило к организации закупки 35 комплектов систем беспилотных летательных аппаратов.
Dronas „Bayraktar TB2“
Dronas „Bayraktar TB2“
© Shutterstock

Планируется закупить 26 комплектов беспилотных летательных аппаратов типа "мини" и девять комплектов типа "малый".

Общее финансирование этих летательных аппаратов может составить около 36 млн евро, сообщило в среду Министерство обороны, в подчинении которого находится Агентство оборонных ресурсов.

"Приобретение этих систем значительно улучшит разведывательные возможности литовской армии. На данный момент литовская армия не имеет таких беспилотных летательных аппаратов военного назначения и тактического уровня для разведывательных задач", — говорится в заявлении министра обороны Арвидаса Анушаускаса.

С помощью правительства США в настоящее время также планируется приобретение боевых дронов Switchblade американского производства.

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