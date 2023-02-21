aA
Министерство обороны Литвы (МО) утверждает, что правовые акты, касающиеся реорганизации призыва на обязательную военную службу, планируется представить в Сейм во время осенней сессии.
Lietuvos kariai
Lietuvos kariai
© Lietuvos kariuomenė

"В настоящее время принципиальные предложения по системе призыва представляются и обсуждаются с заинтересованными группами общества – ректорами литовских вузов, представителями молодежи и студентов, неправительственными организациями, ассоциациями работодателей, военными экспертами и т. д. Дискуссию на эту тему также организует КНБО", - в ответе Elta утверждает министерство.

"После публичных консультаций и обсуждений, после принятия решений по совершенствованию системы призыва планируется внести проекты правовых актов на рассмотрение Сейма Литовской Республики в ходе осенней сессии 2023 года", - также отмечают в министерстве.

В начале января министр обороны Арвидас Анушаускас представил планируемую реорганизацию службы призывников. По его словам, посредством этой реорганизации планируется сократить время службы до полугода, увеличить число призывников и активного военного резерва. Предлагается также сделать возможным прохождение обязательной военной службы по выходным дням в течение трех лет. По словам А. Анушаускаса, эти изменения были бы почти равносильны всеобщему призыву.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Советник: президент поддерживает всеобщий призыв, но необходим консенсус

Главный советник президента Кястутис Будрис...

Командующий: цель реформы – 40 000 военнослужащих активного резерва в Литве

Реформа армейского призыва поможет до 40 000 увеличить...

TOP новостей

Новый опрос: за кого будут голосовать вильнюсцы на муниципальных выборах

Центр исследования общественного мнения и рынка Vilmorus...

Путин: Россия приостанавливает участие в договоре по СНВ

Президент России Владимир Путин выступил сегодня с...

Эфир Delfi: Кремлевских планов громадье — Беларусь, Молдова и обращение Путина

В Вильнюсе зафиксированы новые случаи нападения на...

Где же 300 млрд для Украины? Финансовые власти ЕС так и не нашли резервы российского ЦБ

Как стало известно Delfi, вопреки заверениям европейских...

Литва устала ждать: хочет сама вводить санкции, тех, кто их будет обходить, ждут значительные штрафы

Министерство иностранных дел Литвы отреагировало на...