"В настоящее время принципиальные предложения по системе призыва представляются и обсуждаются с заинтересованными группами общества – ректорами литовских вузов, представителями молодежи и студентов, неправительственными организациями, ассоциациями работодателей, военными экспертами и т. д. Дискуссию на эту тему также организует КНБО", - в ответе Elta утверждает министерство.

"После публичных консультаций и обсуждений, после принятия решений по совершенствованию системы призыва планируется внести проекты правовых актов на рассмотрение Сейма Литовской Республики в ходе осенней сессии 2023 года", - также отмечают в министерстве.

В начале января министр обороны Арвидас Анушаускас представил планируемую реорганизацию службы призывников. По его словам, посредством этой реорганизации планируется сократить время службы до полугода, увеличить число призывников и активного военного резерва. Предлагается также сделать возможным прохождение обязательной военной службы по выходным дням в течение трех лет. По словам А. Анушаускаса, эти изменения были бы почти равносильны всеобщему призыву.