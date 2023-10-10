Минобороны Литвы: почти каждый пятый работник не распознает сообщение от интернет-мошенников

Во время второго этапа учений по кибербезопасности "Cyber ​​Shield PhishEx" использовались четыре разные имитационные сообщения. Два из них были менее убедительными, работникам было проще их распознать, два других сообщения были созданы с использованием наиболее распространенных прилагаемых файлов, используемых работниками в повседневной жизни и отправляемых по электронной почте, поэтому число работников, не распознавших такие сообщения и совершивших вредоносные действия, значительно выше, сообщает Минобороны.

В этом году НЦКБ планирует организовать в общей сложности три этапа учений по кибербезопасности "Cyber ​​Shield PhishEx". Всего в уже состоявшихся этапах приняли участие 235 учреждений.