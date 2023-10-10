Минобороны Литвы: почти каждый пятый работник не распознает сообщение от интернет-мошенников

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Liudas Ališauskas
Liudas Ališauskas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
В ходе второго этапа учений по кибербезопасности "Cyber ​​Shield PhishEx", организованных Национальным центром кибербезопасности (НЦКБ), было отправлено более 77 тыс. электронных писем, имитирующих деятельность интернет-мошенников, сообщает Министерство национальной безопасности (Минобороны). По данным министерства, около 18% работников не распознали сообщений, созданных в учебных целях.

"Как показали результаты учений, организации должны уделять гораздо больше внимания обучению своих работников и повышению киберустойчивости, поскольку безответственное поведение всего лишь одного работника может нанести огромный ущерб всем информационным системам организации", – заявил директор НЦКБ Людас Алишаускас.

По словам Л. Алишаускаса, сообщения социальной инженерии все чаще используются не только для кражи личных данных, но и для осуществления гораздо более сложных взломов внутренних сетей и систем организации. В первом полугодии этого года НЦКБ зафиксировал 265 случаев такого типа, что составило почти треть (31%) всех кибератак, зафиксированных за первые шесть месяцев года.

"Эти учения свидетельствуют о том, что немалая часть граждан нашей страны по-прежнему уязвимы для мошеннических фишинговых атак – это приводит не только к финансовым потерям для отдельных лиц, но и к нарушениям безопасности данных, которые могут сильно навредить организациям и национальной безопасности страны в целом", – сказала заместитель министра национальной обороны Грета Моника Тучкуте.

Во время второго этапа учений по кибербезопасности "Cyber ​​Shield PhishEx" использовались четыре разные имитационные сообщения. Два из них были менее убедительными, работникам было проще их распознать, два других сообщения были созданы с использованием наиболее распространенных прилагаемых файлов, используемых работниками в повседневной жизни и отправляемых по электронной почте, поэтому число работников, не распознавших такие сообщения и совершивших вредоносные действия, значительно выше, сообщает Минобороны.
В этом году НЦКБ планирует организовать в общей сложности три этапа учений по кибербезопасности "Cyber ​​Shield PhishEx". Всего в уже состоявшихся этапах приняли участие 235 учреждений.

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Источник
ru.DELFI.lt
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