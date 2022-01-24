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В связи с тем, что Россия концентрирует силы на украинской границе, Литва передаст армии Украины американские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, сообщило Министерство обороны Литвы в понедельник.
„Stinger“ paleidėjai Lietuvos kariuomenėje
„Stinger“ paleidėjai Lietuvos kariuomenėje
© Wikipedia.org

Эти ПЗРК выделит Украине и Латвия, между тем, Эстония планирует передать противотанковые ракеты Javelin.

Эта помощь предоставляется после одобрения Правительством США передачи оборудования, произведенного в США, в третью страну.

"Искренне надеемся, что Украина не будет нуждаться в этом переданном вооружении. Страны Балтии призывают Россию прекратить свое агрессивное и безответственное поведение", — заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

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Литва также планирует передать украинскому спецназу портативные тепловизоры.

Проект постановления правительства, подготовленный Министерством обороны, предусматривает безвозмездную передачу Вооруженным силам Украины 24 тепловизоров, которые в настоящее время принадлежат Вооруженным силам Литвы.

Их остаточная стоимость превышает 342 тысяч. евро.

Российские официальные лица неоднократно отрицали, что Москва планирует вторжение в Украину, но у границ Украины находится около 100 000 российских военных. Запад называет это подготовкой к войне, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО.

Сложившаяся ситуация вызывает большую озабоченность у стран Балтии и других стран НАТО, а также у американских законодателей. На прошлой неделе во время визита в Киев группа сенаторов от обеих основных партий США пообещала солидарность и оружие.

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