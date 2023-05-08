Минобороны: Литовская армия получит новую партию грузовиков AROCS и ZETROS

"Современная военная техника позволяет нашим военнослужащим лучше подготовиться к логистическим операциям и обеспечить необходимую мобильность. Из уроков войны в Украине мы знаем, как важно иметь качественную технику, способную перевозить необходимое оборудование и боеприпасы в любую точку", — говорит министр обороны Арвидас Анушаускас.
По утверждению Минобороны, для логистических операций Литовской армии будут использоваться грузовики специального назначения AROCS производства немецкой компании Daimler AG. В настоящее время в эксплуатации у Литовской армии уже находятся 25 таких грузовиков, приобретенных в 2021 г. Эти грузовики могут перевозить до 17 тонн груза.
По словам Минобороны, грузовики ZETROS грузоподъемностью 10 тонн способны обеспечить четкое выполнение логистических операций Литовской армии. В настоящее время литовские военнослужащие уже используют 8 грузовиков других модификаций этой марки. Новые грузовики ZETROS будут оснащены механизмами погрузки-разгрузки и перевозки боеприпасов для ракетных комплексов залпового огня и другой военной техники.
Кроме того, в процессе обеспечения Литовской армии военной техникой, в июле текущего года планируется поставить 34 единицы тактических грузовиков UNIMOG U5000 грузоподъемностью 5 тонн, а до конца текущего года около 120 единиц небронированных военных внедорожников класса G, сообщает Минобороны.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Ekspertai – apie elektromobilių plėtrą Lietuvoje: kiek gali kainuoti krauti automobilį savo privačioje ir viešoje stotelėje paaiškino, kokią paramą galima gauti (3)
TOP новостей
Минфин Литвы представил усовершенствованную налоговую систему
Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте 8 мая...
Георгиевские ленты конфискуют: 9 мая на кладбищах будет дежурить полиция
9 мая, в целях обеспечения общественного порядка,...
Лето придет раньше: у синоптиков есть хорошие новости
Синоптик Литовской гидрометеорологической службы...
Рекорд: один житель Литвы должен заплатить налоговой инспекции 3,4 млн. евро
Жители Литвы в этом году примерно заполняли...
Рынок аренды жилья в Литве ждут перемены: отмена бизнес-удостоверений и льгот
Минфин Литвы представил пакет поправок к налоговой...