Минобороны: Литовская армия получит новую партию грузовиков AROCS и ZETROS

"Современная военная техника позволяет нашим военнослужащим лучше подготовиться к логистическим операциям и обеспечить необходимую мобильность. Из уроков войны в Украине мы знаем, как важно иметь качественную технику, способную перевозить необходимое оборудование и боеприпасы в любую точку", — говорит министр обороны Арвидас Анушаускас.

По утверждению Минобороны, для логистических операций Литовской армии будут использоваться грузовики специального назначения AROCS производства немецкой компании Daimler AG. В настоящее время в эксплуатации у Литовской армии уже находятся 25 таких грузовиков, приобретенных в 2021 г. Эти грузовики могут перевозить до 17 тонн груза.

По словам Минобороны, грузовики ZETROS грузоподъемностью 10 тонн способны обеспечить четкое выполнение логистических операций Литовской армии. В настоящее время литовские военнослужащие уже используют 8 грузовиков других модификаций этой марки. Новые грузовики ZETROS будут оснащены механизмами погрузки-разгрузки и перевозки боеприпасов для ракетных комплексов залпового огня и другой военной техники.

Кроме того, в процессе обеспечения Литовской армии военной техникой, в ​​июле текущего года планируется поставить 34 единицы тактических грузовиков UNIMOG U5000 грузоподъемностью 5 тонн, а до конца текущего года около 120 единиц небронированных военных внедорожников класса G, сообщает Минобороны.