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В Литве усиливаются военные силы НАТО - в страну будут присланы четыре дополнительных истребителя, военный фрегат, сообщило в четверг Министерство обороны (Минобороны) Литвы.
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
© Reuters / Scanpix

Министерство заявило, что на этой неделе парламент Дании принял решение прислать в Литву четыре дополнительных истребителя F-16 и дислоцировать в Балтийском море военный фрегат HDMS Peter Willemoe с командой из 160 человек.

Истребители датских Королевских воздушных вооруженных сил с конца января присоединятся к миссии НАТО по охране воздушного пространства Балтии.

Такое решение было принято с учетом растущего напряжения у границ с Украиной и для усиления безопасности восточных союзников НАТО - Литвы, Латвии и Эстонии.

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С ноября прошлого года миссией НАТО руководят польские вооруженные силы с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon.

Западные страны опасаются сосредоточения российских войск у границ с Украиной, заявляют, что там уже находится до 100 тыс. российских военных, обвиняют Москву в планах нападения на соседнюю страну.

Москва заявляет, что военные маневры - это ответ на усиливающееся участие НАТО в зонах влияния России, также категорически требует, чтобы НАТО не расширялось в направлении ее границ.

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