Министерство заявило, что на этой неделе парламент Дании принял решение прислать в Литву четыре дополнительных истребителя F-16 и дислоцировать в Балтийском море военный фрегат HDMS Peter Willemoe с командой из 160 человек.
Истребители датских Королевских воздушных вооруженных сил с конца января присоединятся к миссии НАТО по охране воздушного пространства Балтии.
Такое решение было принято с учетом растущего напряжения у границ с Украиной и для усиления безопасности восточных союзников НАТО - Литвы, Латвии и Эстонии.
С ноября прошлого года миссией НАТО руководят польские вооруженные силы с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon.
Западные страны опасаются сосредоточения российских войск у границ с Украиной, заявляют, что там уже находится до 100 тыс. российских военных, обвиняют Москву в планах нападения на соседнюю страну.
Москва заявляет, что военные маневры - это ответ на усиливающееся участие НАТО в зонах влияния России, также категорически требует, чтобы НАТО не расширялось в направлении ее границ.
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