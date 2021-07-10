aA
Министры обороны и внутренних дел Литвы в пятницу осмотрели устанавливаемый на границе барьер из спиральной колючей проволоки.
Министры обороны и внутренних дел Литвы осмотрели устанавливаемый на границе барьер
© DELFI / Andrius Ufartas

"Мы сегодня вживую оценили ситуацию на границе, довольны тем, что увидели. Преодолеть такой физический барьер из спиральной колючей проволоки сложно и опасно, он имеет большое значение", – сказал глава МО Арвидас Анушаускас.

Глава МВД Агне Билотайте отметила, что "мигранты должны понять и почувствовать, что пусть в Литву непростой и небыстрый".

Статьи по теме:
Глава МВД Литвы: принято решение строить забор на границе с Беларусью  (103)
Мэр Вильнюса: мало предоставить мигрантам место жительства  (87)

"Мы предпримем все необходимое, чтобы не только максимально усложнить незаконное проникновение в Литву, но и остановим их, заставим быстрее вернуться домой", – прибавила министр.

Физический барьер из спиральной колючей проволоки военные стали устанавливать в пятницу. На этот барьер правительство выделило 4,8 млн. евро. На эти деньги такой барьер установят на участке протяженностью 550 км.

Кроме того, в пятницу было решение ставить на границе с Беларусью забор. Напомним, что в этом году значительно увеличился поток нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву, утверждают, что это организованная гибридная атака белорусского режима против Литвы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

На границе с Беларусью перелезающих через забор нелегалов сняли на видео (65)

В Друскининкайском муниципалитете, а также в Варенском,...

TOP новостей

В Литве обновлен список пораженных стран, новые правила касаются детей (10)

С учетом рекомендаций ЕС меняется положение о том, до...

Министры обороны и внутренних дел Литвы осмотрели устанавливаемый на границе барьер (128)

Министры обороны и внутренних дел Литвы в пятницу...

Коронавирус в Литве: 74 новых случая, скончался один человек (5)

За минувшие сутки в стране было выявлено 74 новых случая...

За сутки на границе с Беларусью задержан 31 нелегальный мигрант

За последние сутки на границе с Беларусью был задержан...

Минздрав предупреждает: в пятницу ночью и утром выдали 800 бракованных сертификатов (19)

Центр реестра информировал Минздрав Литвы , что в...