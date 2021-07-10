"Мы сегодня вживую оценили ситуацию на границе, довольны тем, что увидели. Преодолеть такой физический барьер из спиральной колючей проволоки сложно и опасно, он имеет большое значение", – сказал глава МО Арвидас Анушаускас.
Глава МВД Агне Билотайте отметила, что "мигранты должны понять и почувствовать, что пусть в Литву непростой и небыстрый".
"Мы предпримем все необходимое, чтобы не только максимально усложнить незаконное проникновение в Литву, но и остановим их, заставим быстрее вернуться домой", – прибавила министр.
Физический барьер из спиральной колючей проволоки военные стали устанавливать в пятницу. На этот барьер правительство выделило 4,8 млн. евро. На эти деньги такой барьер установят на участке протяженностью 550 км.
Кроме того, в пятницу было решение ставить на границе с Беларусью забор. Напомним, что в этом году значительно увеличился поток нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву, утверждают, что это организованная гибридная атака белорусского режима против Литвы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве обновлен список пораженных стран, новые правила касаются детей (10)
С учетом рекомендаций ЕС меняется положение о том, до...
Министры обороны и внутренних дел Литвы осмотрели устанавливаемый на границе барьер (128)
Министры обороны и внутренних дел Литвы в пятницу...
Коронавирус в Литве: 74 новых случая, скончался один человек (5)
За минувшие сутки в стране было выявлено 74 новых случая...
За сутки на границе с Беларусью задержан 31 нелегальный мигрант
За последние сутки на границе с Беларусью был задержан...
Минздрав предупреждает: в пятницу ночью и утром выдали 800 бракованных сертификатов (19)
Центр реестра информировал Минздрав Литвы , что в...