Министры обороны и внутренних дел Литвы осмотрели устанавливаемый на границе барьер

"Мы сегодня вживую оценили ситуацию на границе, довольны тем, что увидели. Преодолеть такой физический барьер из спиральной колючей проволоки сложно и опасно, он имеет большое значение", – сказал глава МО Арвидас Анушаускас.

Глава МВД Агне Билотайте отметила, что "мигранты должны понять и почувствовать, что пусть в Литву непростой и небыстрый".

"Мы предпримем все необходимое, чтобы не только максимально усложнить незаконное проникновение в Литву, но и остановим их, заставим быстрее вернуться домой", – прибавила министр.

Физический барьер из спиральной колючей проволоки военные стали устанавливать в пятницу. На этот барьер правительство выделило 4,8 млн. евро. На эти деньги такой барьер установят на участке протяженностью 550 км.

Кроме того, в пятницу было решение ставить на границе с Беларусью забор. Напомним, что в этом году значительно увеличился поток нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву, утверждают, что это организованная гибридная атака белорусского режима против Литвы.