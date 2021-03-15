Министры: место для нового полигона будут искать по всей Литве

Об этом договорились министр обороны и министр окружающей среды Арвидас Анушаускас и Симонас Гентвилас, сообщило в понедельник Министерство окружающей среды.

Для поиска альтернативных мест полигона в апреле Минобороны объявит новый конкурс исследования потенциала.

Как говорится в сообщении, с учетом просьб местных жителей Тельшяйского, Мажейкяйского, Шяуляйского, Акменского и Кельмесского районов, министры уточнили общий план, чтобы можно было искать место для оборудования полигона по всей стране.

"Новый полигон Вооруженных сил Литвы остается проектом государственной важности, поскольку для модернизирующейся литовской армии, а также для дислоцированных в нашей стране и прибывающих на учения союзников требуется больше места для военной подготовки", – сказал А. Анушаускас.

В конце марта литовская армия намерена подготовить анализ, который поможет в формулировании технической спецификации исследования потенциала. В этом документе будут предусмотрены данные, необходимые для выбора территории.

В прошлом году было проведено исследование потенциала при поиске территории в 20 тыс. гектаров в Западной Литве, чтобы на ней могла маневрировать боевая группа в размере батальона и можно было проводить учебные стрельбы. Было выбрано место рядом с Тельшяй и Куршенай. Однако местные жители стали протестовать против таких планов, переживая по поводу лишения их обрабатываемых сельхозземель.

Первого февраля Минобороны заявило об отзыве резервации территории под полигон в Западной Литве.

Литовской армии требуется новый полигон, чтобы обеспечить надлежащие условия для тренировок литовских военных и союзников по НАТО. Крупнейшие полигоны в Пабраде и Гайжюнай стали малы с укреплением литовской армии и ростом количества союзнических сил, а их расширение практически невозможно.