"На данный момент я думаю, что ситуация в принципе под контролем, тем не менее, все ответственные ведомства – как при Минздраве, так и при Минэнерго – продолжают работу и дадут свои более подробные заключения", – заявил А. Дулькис агентству ELTA в пятницу.

По словам министра, количество случаев легионеллеза остается прежним – зарегистрировано 23 случая.

А. Дулькис заверил, что в связи с этим за последнее время Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) проводил встречи с учреждениями, осуществляющими мониторинг и контроль над вспышкой.

"Последней информации на сегодняшний день у нас нет. У нас было 23 случая, но за последнее время было много встреч НЦОЗ с соответствующими ведомствами, а именно с Государственным советом по регулированию энергетики – ведомством, ответственным за регулирование качества", – сказал министр.

"Некоторые расследования еще не завершены, но в принципе можно считать, что ситуация находится под контролем. Приняты все соответствующие меры, повышена температура, проверены квартиры этих людей, проверены водозаборы в многоквартирных домах", – добавил он.

По словам А. Дулкиса, подведомственные Минэнерго учреждения подчеркивают, что возможно придется пересмотреть законодательство, касающееся системы контроля над теплохозяйствами.

"Подведомственные Минэнерго учреждения видят, что возможно придется пересмотреть некоторое законодательство, как отрегулировать, чтобы работа системы управления теплохозяйствами все-таки улучшилась", — сказал он.

"Потому что здесь вся суть в том, что кто-то проводит профилактические работы, а кто-то не обеспечивает температурное качество воды", — отметил министр.

ELTA напоминает, что на сегодняшний день в Литве зарегистрировано 23 случая легионеллеза, в том числе 5 летальных исходов. По данным, предоставленным медицинскими учреждениями, причиной смерти троих умерших стало другое заболевание, а двоих – легионеллез.