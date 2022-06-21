"Очень вероятно, что осенью заболеваемость вырастет", – сказал 21 июня министр.

Однако он прибавил, что к этому готовятся – в случае необходимости снова начнут тестирование, запустят превентивные механизмы.

По словам министра, осенью Литва должна получить новую вакцину, которая разработана с учетом особенностей омикрона. Прививаться пригласят пожилых жителей Литвы.

В Литве, по словам вице-министра здравоохранения Аушры Билотене-Мотеюнене, уже сейчас растет заболевание коронавирусом. Это может быть результатом типичного литовского лета.

Пока представители министерства говорят, что летом никаких ограничений не будет, а что будет осенью, говорить пока рано.

Вероятно, что если заболеваемость вырастет, вернутся ограничения и будет поднят вопрос массовой вакцинации жителей четвертой дозой. Пока в Литве 4 дозой прививают только людей из группы риска.

Билотене-Мотеюнене не скрывала, что в случае роста числа заболеваний могут вернуться к ношению масок и респираторов.

"Конечно же, маски, как и гигиена рук, проветривание могли бы быть первыми средствами и рекомендациями, а потом речь может идти и об обязательном ношении масок", – сказала она, уточнив, что сейчас нет в этом потребности.

Билотене-Мотеюнене заметила, что если заболеваемость вырастет в одном регионе, то там могут объявить эпидемиологический карантин.

"Если ситуация будет совсем плохой, то, конечно, речь пойдет о карантине во всей стране", – сказала вице-министр.

Дулькис также не исключал теоретическую возможность введения карантина.

"Принимают все меры. Когда видишь все инструменты, которые были созданы, я думаю, это (карантин) маловероятно: у людей есть понимание, думаю, это все бы одобрили без обязаловки - ношение масок и респираторов. Только надо носить маски правильно.

Думаю, это первые меры. Потом введут тестирование в медучреждениях и школах. Только новый и опасный штамм мог бы как-то дополнительно повлиять на ситуацию. Если этого не будет, будут волны, переживем их и вернемся к полноценной жизни", – выразил надежду министр.

В Литве пока от коронавируса 4 дозой прививают людей из группы риска. В других странах по-разному: с 65 или старше 80 лет.

С августа в Литве смогут привиться лица старше 80 лет.

Билотене-Мотеюнене сказала, что пока как в Литве, так и во всем мире обсуждают вопрос, кого будут прививать четвертой дозой, поскольку пока рано отказываться от всеобщей вакцинации четвертой дозой вакцины от коронавируса.

Вице-министр заметила, что вакцина, адаптированная к штамму "омикрон", поступит в Литву только осенью.