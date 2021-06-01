По словам министра, в понедельник этот вопрос обсуждала рабочая группа, отвечающая за стратегию вакцинации.

"Я думаю, это много времени не займет. Посмотрим, что с логистикой, посмотрим, как дела с поставками вакцины, с количеством, как вообще будет протекать процесс вакцинации на этой неделе, сколько нам надо для первой дозы, для ревакцинации. Тут главное не решение - а регулирование логистики", – заметил Дулькис.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в понедельник сказала, что вакцинация детей 12–15 лет начнется в июне. В Литве в этой группе 120 000 детей.

Европейское агентство лекарственных средств 28 мая приняло решение о вакцинации детей 12-15 лет вакциной Pfizer/BioNTech.

В Литве сейчас привиться от коронавируса могут лица старше 16 лет.

Решение о вакцинации принимают родители детей или их опекуны.