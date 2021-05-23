Об этом решении сообщил в воскресенье министр здравоохранения Арунас Дулькис.
"Я намерен отстранить руководителя, потому что Группа изменений оценила всю информацию, которую она получила от Государственной инспекции труда, из публичных сообщений и, в частности, из информации, предоставленной Генеральной прокуратурой, оценивая все, временно отстраню его от должности, пока ведется расследование", - сказал в воскресенье А. Дулькис.
По его словам, министерство получило "информацию из Генпрокуратуры и поручение провести расследование в соответствии с Законом о защите осведомителей".
"Это отчет о психологическом насилии, незаконных неэтичных действиях в Шяуляйской больнице, на основании которых я сейчас все рассматриваю, и мы готовимся в понедельник сформировать комиссию по расследованию для выявления возможных нарушений на работе", - сказал А. Дулькис.
Об этом министр проинформировал медиков, собравшихся на пикет против моббинга у министерства в воскресенье.
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