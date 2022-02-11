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В ближайшую неделю в пандемии должен произойти перелом, а весной о коронавирусе, возможно, будем говорить как об обычной болезни, сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис. В передаче на Delfi TV он сказал, что, если не будет новых штаммов, то весной вернемся к обычной жизни.
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys
© DELFI / Josvydas Elinskas

Министр сказал, что весной и летом будут думать о том, как изменить инфраструктуру, чтобы коронавирус расценивался как обычная болезнь.

"На сегодняшний день прогноз такой - весна будет то время, когда мы начнем говорить о COVID-19, как об обычной болезни, и тут нас ждет другая работа. <...> Будет решаться вопрос мобильных пунктов, расценок. Все это интегрируют в нашу систему здравоохранения", – сказал Дулькис.

По его словам, возможно, можно будет зафиксировать схему вакцинации, но, Дулькис заметил, что пока рано говорить о платной вакцине.

"Еще не известно, была ли бустерная доза последней точкой или потребуется четвертая доза. Видимо, летом будут решать это вопросы, чтобы встретить осень и зиму в обычном ритме", – сказал министр.

Он напомнил, что прежде пандемии в истории человечества длились 2-4 года.

"Чаще всего 2–2,5 года. Никто не знает, чем завершится наша история, это вопрос на миллион. Я не знаю таких специалистов или экспертов, которые могут ответить на этот вопрос. Есть ясные риски: у нас есть проблема быстрого распространения вируса, его не останавливают ни таможни, ни граница, а около 65% жителей всей Земли в этом году были непривиты. Не станут ли они инкубаторами, не появятся ли новые штаммы, мутации, никто не знает. Надо признать, что борьба идет, а неизвестного много", – сказал Дулькис.

"В течение недели, видимо, произойдет перелом. Мы видим, что иммунизация протекает очень быстро, но уже не путем вакцинации, а болезни. В течение недели должен произойти перелом", – сказал Дулькис.

Он заметил, что очагом коронавируса являются школы.

Министр назвал условия, при каких могли бы вернуть "паспорт возможностей". По словам Дулькиса, это случилось бы, если бы появились новые штаммы.

"Факт в том, что и в других странах уже доказано - "паспорт возможностей" или его аналог помог снять нагрузку с медучреждений, сохранить немало жизней. Я уже не говорю о том, что оценить сложно. Например, действие экономики, работу школ и т.д.", - сказал он.

Министр и сам заболел коронавирусом, поэтому смог испробовать действие системы.

"Я как ни в чем не бывало приехал на работу и узнал, что у члена моей семьи в школе первый быстрый тест дал положительный результат. Я сразу же поехал домой, изолировался. Мы ждали результат ПЦР члена семьи, все находились в изоляции. Больничный оформил НЦОЗ. Я понимаю, что раздражает этот выход из зоны комфорта. Для меня самого это был стресс - день распланирован, а тут. Надо смотреть правила, порядок, переживаешь за домочадцев.

Я понимаю, что сориентироваться сложно, но есть информация на KoronaStop, и НЦОЗ представляет правила. Решается вопрос больничных", – сказал министр.

По его словам, сейчас правила изоляции эффективнее, чем прежде.

"Раньше были курьезы, когда люди указывали контакты и забывали вписать домочадцев. Сейчас действует самый правильный скандинавский вариант изоляции, но, конечно, это доставляет жителям разные трудности, я понимаю. Я сам испытал это ан своей шкуре", – „сказал министр.

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