Министр здравоохранения: оказание медицинских услуг в Зарасай обеспечено

"Хочу заверить жителей Зарасайского самоуправления в том, что на сегодняшний день все услуги для них действительно будут обеспечены", –сказал в четверг А. Дулькис журналистам.
По словам министра, в настоящее время Зарасайский район находится под усиленным наблюдением и контролем со стороны Национальной службы скорой медицинской помощи. А. Дулькис заверил, что служба готова предоставить дополнительные силы, если ситуация в районе изменится.
"Мы поговорили с руководителем службы Скорой медицинской помощи, служба усилила мониторинг. На данный момент ситуация очень стабильная и нормальная, осуществляются все перевозки.
Работает столько же бригад, сколько и раньше, но служба разработала план", — заверил министр.
Если понадобится, для Зарасайского самоуправления сразу подключатся дополнительные услуги, дополнительные бригады и проблемы будут решаться. На данный момент такой необходимости нет, ситуация очень стабильная, однако если будет нужно, эта служба готова", – подчеркнул А. Дулькис.
По его словам, в Зарасае также обеспечено и оказание услуг первичной медико-санитарной помощи. А. Дулькис подчеркнул, что близлежащие самоуправления готовы оказать содействие Зарасайскому району в оказании медицинских услуг второго уровня.
"Мы поговорили и с первичным звеном, так что я вижу, что в настоящее время первичное звено работает стабильно, все обеспечивается. Что касается второго уровня, то обязательно подключатся Висагинское и другие самоуправления", – подчеркнул политик.
"Я говорил с мэром Висагинаса, потому что это самоуправление на данный момент вносит наибольший вклад в управление ситуацией. Все медицинские учреждения Висагинаса полностью готовы помочь Зарасайскому самоуправлению, что они сейчас и делают. Ситуация стабильная, под контролем, потоки сравнительно небольшие, все услуги обеспечиваются", – заверил А. Дулькис.
В настоящее время пациенты, нуждающиеся в услугах вторичной медицинской помощи, направляются в Висагинскую или Игналинскую районные больницы.
По словам министра здравоохранения, Зарасайские врачи были втянуты в политические игры, из-за чего, по его словам, они и уволились из больницы. А. Дулькис подчеркнул, что медицинское сообщество нельзя использовать для достижения политических целей.
"Мне очень жаль, и мне действительно не хотелось бы, чтобы в будущем медицинские проблемы, безопасность пациентов и качество обслуживания пациентов превращались в площадку для политических игр. Потому что то, что я вижу, что делают некоторые политики, о чем ведутся дискуссии — это просто площадка для политических игр, и мы не должны этого делать", — сказал министр. "Моя позиция такова – давайте перестанем играть в политические игры и начнем заботиться о благополучии пациентов", – подчеркнул А. Дулькис.
По его словам, Зарасайское районное самоуправление должно в кратчайшие сроки подготовить план мероприятий по реорганизации больницы и созданию центра здоровья. Министр планирует посетить Висагинас в сентябре и оценить совместный стратегический план Зарасайского, Игналинского и Висагинского самоуправлений по дальнейшему сотрудничеству.
Мэр Зарасайского района винит бывшего директора в сложившейся ситуации
Мэр Зарасайского района Нийоле Гуобене заявила в четверг журналистам, что бывший директор больницы Ремигиюс Ламанаускас, уходя с должности директора, не обеспечил дальнейшую бесперебойную работу медучреждения.
"Жаль и очень обидно, что произошла такая ситуация, что в это втянуты жители Зарасайского района в самой болезненной для нас сфере жизни", — сказала Н. Гуобене.
"И почему так поступил бывший директор, почему, уходя с работы по собственному желанию, он не обеспечил дальнейшую бесперебойную работу больницы, почему на счете для выплаты необходимых людям зарплат нет средств, менее 5 тысяч, а я не раз упоминала, что на текущем счете бывает около 200-300 тысяч...", – сказала мэр Зарасайского района.
Ей также жаль 12 уволившихся врачей. По словам мэра, бывший руководитель медучреждения Р. Ламанаускас не уведомил ее о планируемом уходе врачей и уверял, что контролирует ситуацию.
По словам мэра, Р. Ламанаускас сам искал желающих прийти работать вместо них. Однако, подчеркнула мэр, все сотрудники уволились одновременно.
"Мы просили и контактную информацию врачей, но он сказал, что общается с ними. Также сказал, что у него уже есть кандидаты на их места, и 29 июня пройдут собеседования. Но все уволились одновременно, заверив, что больница будет работать бесперебойно", – сказала мэр Зарасая.
Мэр Зарасая заверила, что в настоящее время ведется поиск нового постоянного директора больницы.
"Несомненно, конкурс есть, но мы ищем, беседуем, ситуация непростая на данный момент. Но собеседования продолжаются", – сказала Н. Гуобене.