Министр здравоохранения: оказание медицинских услуг в Зарасай обеспечено

"Мы поговорили и с первичным звеном, так что я вижу, что в настоящее время первичное звено работает стабильно, все обеспечивается. Что касается второго уровня, то обязательно подключатся Висагинское и другие самоуправления", – подчеркнул политик.

"Я говорил с мэром Висагинаса , потому что это самоуправление на данный момент вносит наибольший вклад в управление ситуацией. Все медицинские учреждения Висагинаса полностью готовы помочь Зарасайскому самоуправлению, что они сейчас и делают. Ситуация стабильная, под контролем, потоки сравнительно небольшие, все услуги обеспечиваются", – заверил А. Дулькис.

По словам министра здравоохранения, Зарасайские врачи были втянуты в политические игры, из-за чего, по его словам, они и уволились из больницы. А. Дулькис подчеркнул, что медицинское сообщество нельзя использовать для достижения политических целей.

"Мне очень жаль, и мне действительно не хотелось бы, чтобы в будущем медицинские проблемы, безопасность пациентов и качество обслуживания пациентов превращались в площадку для политических игр. Потому что то, что я вижу, что делают некоторые политики, о чем ведутся дискуссии — это просто площадка для политических игр, и мы не должны этого делать", — сказал министр. "Моя позиция такова – давайте перестанем играть в политические игры и начнем заботиться о благополучии пациентов", – подчеркнул А. Дулькис.