Министр здравоохранения о четвертой дозе вакцины: мы следим за информацией

"Мы внимательно следим за информацией. Поскольку в Израиле и Дании уже есть информация о вакцинации людей из групп риска. В Литве ситуация такова, что немало людей не привилось и третьей дозой.
По нашим данным, в марте-апреле страны ЕС должны получить вакцину, адаптированную к штамму "омикрон". Мы примем решение, когда у нас будет вся информация. Сегодня у нас еще нет ее столько, чтобы мы могли принять решение", - сказал министр.
Дулькис заметил, что наличие вакцины не означает, что "ее можно использовать как продукт питания".
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