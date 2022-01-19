Министр здравоохранения о четвертой дозе вакцины: мы следим за информацией

aA
Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис в среду после заседания правительства сказал, что Литва внимательно следит за информацией о решениях других стран в связи с вакцинацией жителей четвертой дозой вакцины от коронавируса.
Vakcinacija
Vakcinacija
© AP / Scanpix

"Мы внимательно следим за информацией. Поскольку в Израиле и Дании уже есть информация о вакцинации людей из групп риска. В Литве ситуация такова, что немало людей не привилось и третьей дозой.

По нашим данным, в марте-апреле страны ЕС должны получить вакцину, адаптированную к штамму "омикрон". Мы примем решение, когда у нас будет вся информация. Сегодня у нас еще нет ее столько, чтобы мы могли принять решение", - сказал министр.

Дулькис заметил, что наличие вакцины не означает, что "ее можно использовать как продукт питания".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Литва: за год получено 6808 сообщений о побочных реакциях после прививки от COVID-19 (6)

За год Государственная служба контроля над...

Привитые чаще заражаются "омикроном". Так ли это на самом деле? (3)

Данные из ФРГ и Дании якобы показывают, что привитые от...

Сценарии разрабатывают по данным из других стран: остается надеяться, что Литва в такой ситуации не окажется (5)

В среду в Литве сообщили о 4635 новых случаях COVID-19 ,...

Дания предлагает жителям уже четвертую прививку от Covid-19 (1)

Власти Дании предоставили жителям страны возможность...

TOP новостей

Эпидемиолог: худшее ждет впереди, тяжелым будет весь месяц (8)

Директор Вильнюсского департамента Национального...

Реальное количество больных в Литве может быть больше: центр тестирования не может принять всех регистрирующихся (1)

В последние дни в Литве на тестирование...

Скончавшийся в полицейском автомобиле мужчина болел коронавирусом (3)

9 января по пути в полицейский автомобиль скончался...

Министр здравоохранения о четвертой дозе вакцины: мы следим за информацией

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис в...

Глава сети Norfa сказал, что сделал бы в первую очередь, если бы Литва снизила НДС на продукты (16)

В Польше с февраля упраздняют НДС на продукты питания....