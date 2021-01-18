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Можно предположить, что коронавирусом (COVID-19) в Литве бессимптомно или в легкой форме переболели около полумиллиона человек, заявил министр здравоохранения Арунас Дулькис.
Министр здравоохранения: можно предположить, что COVID-19 в Литве переболели полмиллиона человек
© DELFI / Andrius Ufartas

"Можно предположить, что может быть около полумиллиона переболевших, сейчас (официально) у нас около 168 000", – заявил министр в понедельник на встрече с оппозиционный социал-демократической фракцией.

По его словам, сейчас перед прививкой проводится анализ на антитела на COVID-19, и почти у около 20% людей уже есть иммунитет к COVID-19.

"Антитела проверяем уже сейчас, не вакцинируем без проверки. Мы увидели за последний месяц, что около 20% людей, которые внесены в списки вакцинации, имеют антитела, и в этом случае их не вакцинируют", – сказал Дулькис.

Тест на антитела проводится перед прививкой человека от коронавируса, она показывает, сформирован ли иммунитет в после того, как человек переболел коронавирусом. В данный момент общее количество людей, привитой первой дозой вакцины в Литве превышает 46 000.

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