Министр здравоохранения: можно предположить, что COVID-19 в Литве переболели полмиллиона человек

"Можно предположить, что может быть около полумиллиона переболевших, сейчас (официально) у нас около 168 000", – заявил министр в понедельник на встрече с оппозиционный социал-демократической фракцией.
По его словам, сейчас перед прививкой проводится анализ на антитела на COVID-19, и почти у около 20% людей уже есть иммунитет к COVID-19.
"Антитела проверяем уже сейчас, не вакцинируем без проверки. Мы увидели за последний месяц, что около 20% людей, которые внесены в списки вакцинации, имеют антитела, и в этом случае их не вакцинируют", – сказал Дулькис.
Тест на антитела проводится перед прививкой человека от коронавируса, она показывает, сформирован ли иммунитет в после того, как человек переболел коронавирусом. В данный момент общее количество людей, привитой первой дозой вакцины в Литве превышает 46 000.
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