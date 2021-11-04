aA
Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис в четверг сообщил, что в скором времени может измениться порядок вакцинации бустерной дозой вакцины от ковида.
Vakcinos nuo koronaviruso
Vakcinos nuo koronaviruso
© Shutterstock

Отвечая на вопрос депутата Юлюса Сабатаускаса о вакцинации людей с небольшим титром антител, министр упомянул, что в скором времени порядок может изменится.

"Не только количество антител решает вопрос вакцинации бустерной дозой. Не только от этого зависит. (…) А в Литве, насколько вам известно, уже есть возможность ревакцинации (...). В ближайшее время совет независимых экспертов будет обсуждать вопрос дополнительных исследований, которые мы получили. Возможно, что срок в 6 месяцев может сократиться, если такое решение одобрят эксперты. Возможно, до 5-4 месяцев", – сказал министр.

Статьи по теме:
Премьер-министр Литвы: администрация президента сознательно тормозит процесс вакцинации  (121)
Заражение среди привитых: эффект AstraZeneca и Janssen оказался слабее  (17)

Он заметил, что правительство заботится о здоровье жителей и не принимает решения "с потолка".

"Каждое решение должно быт обосновано исследованиями, знаниями, практикой", – сказал Дулькис.

Напомним, что Минздрав сообщил о ревакцинации лиц старше 18 лет в Литве с 19 октября 2021 года. Бустерную дозу могут получить жители с момента последней вакцинации которых прошло не меньше 180 дней.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Опрос: более половины респондентов не поддерживают выплату пенсионерам за прививку (22)

Более половины опрошенных в Литве респондентов не...

Вакцинация внесла раскол в семьи: подростки все смелее выступают против воли родителей

Подростки, чьи родители запрещают им прививаться, все...

Выплаты за вакцинацию не привлекли литовских пенсионеров

Предусмотренная компенсация в размере 100 евро не...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы: администрация президента сознательно тормозит процесс вакцинации (121)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что...

Один муниципалитет Литвы окрасился в красный цвет (8)

В четверг утром, по данным Департамента статистики,...

Суд: экс-депутат Сейма Ирина Розова нанесла ущерб государству – ее обязали выплатить 11 000 евро (1)

Клайпедская палата окружного административного суда...

"Delfi. Главное": мигранты вновь у границы Литвы, вакцинация и дезинформация - кто кого? (10)

Снижавшееся ранее количество нелегальных мигрантов на...

Советник премьер-министра Литвы: видны первые признаки перелома

Советник премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните...