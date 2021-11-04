Отвечая на вопрос депутата Юлюса Сабатаускаса о вакцинации людей с небольшим титром антител, министр упомянул, что в скором времени порядок может изменится.
"Не только количество антител решает вопрос вакцинации бустерной дозой. Не только от этого зависит. (…) А в Литве, насколько вам известно, уже есть возможность ревакцинации (...). В ближайшее время совет независимых экспертов будет обсуждать вопрос дополнительных исследований, которые мы получили. Возможно, что срок в 6 месяцев может сократиться, если такое решение одобрят эксперты. Возможно, до 5-4 месяцев", – сказал министр.
Он заметил, что правительство заботится о здоровье жителей и не принимает решения "с потолка".
"Каждое решение должно быт обосновано исследованиями, знаниями, практикой", – сказал Дулькис.
Напомним, что Минздрав сообщил о ревакцинации лиц старше 18 лет в Литве с 19 октября 2021 года. Бустерную дозу могут получить жители с момента последней вакцинации которых прошло не меньше 180 дней.
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