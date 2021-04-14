"Мы получили обращение производителя с просьбой, чтобы мы пока оставили вакцину на складе", – сказал министр.

Литва получила первые 4800 доз американской вакцины Johnson & Johnson.

Однако в тот же день в США специалисты по здравоохранению рекомендовали остановить вакцинацию этой вакциной, пока ведется расследование - выясняют связь между вакциной и образованием тромбов (расследуют 6 случаев образования тромбов у женщин 18-48 лет).