"Мы получили обращение производителя с просьбой, чтобы мы пока оставили вакцину на складе", – сказал министр.
Литва получила первые 4800 доз американской вакцины Johnson & Johnson.
Однако в тот же день в США специалисты по здравоохранению рекомендовали остановить вакцинацию этой вакциной, пока ведется расследование - выясняют связь между вакциной и образованием тромбов (расследуют 6 случаев образования тромбов у женщин 18-48 лет).
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