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Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис в понедельник утром принял участие в передаче "Доброе утро, Литва" на LRT. Во время эфира его неожиданно поздравили дочери. Такое неожиданное поздравление лишило его дара речи.
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys
© DELFI / Tomas Vinickas

В рубрике передачи "Утро министра" Дулькис обсудил актуальные вопросы и свою работу в министерстве.

Его удивило поздравление дочерей Котрины, Барборы и Дите, после которого на глазах у министра появились слезы.

"Мы хотим, чтобы ты знал, как мы тобой гордимся и доверяем тебе. Ты всегда учил нас ответственности, доверию и уважению к другим. Мы надеемся, что именно эти твои сильные качества помогут добиться целей и преодолеть вызовы. Спасибо тебе за все, папа, мы очень соскучились по тебе и очень ждем, когда ты вернешься домой", – такие слова в эфире LRT сказали дочери Дулькиса.

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После этих слов министр лишился дара речи. Он смог лишь сказать, что задумался о своих дочерях.

Delfi напоминает, что Диулькис возглавил Минздрав в начале декабря, когда правительство Ингриды Шимоните принесло присягу в парламенте.

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