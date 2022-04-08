Министр здравоохранения Арунас Дулькис сказал, что цель реформы – унифицировать порядок и принципы предоставления услуг скорой помощи во всей стране.
По словам министра, в городе скорая должна приезжать к пациенту в течение 15 минут, а в деревне - в течение 25 минут.
"Сейчас деятельность Скорой помощи организуют почти 50 юридических лиц. (...) На данный момент, когда эта услуга зависит от границ муниципалитета, мы сталкиваемся с проблемами, когда речь идет о границах муниципалитетов, появляется масса неясностей и недоразумений в вопросе обслуживания пациентов", – сказал Дулькис.
В планах правительства - создание Службы Скорой помощи до конца этого года.
Ранее Минздрав указывал, что создание одного администратора позволит "обеспечить не только качество услуг, но и формирование единой политики, распределение дежурных бригад, использование программного и технического обеспечения".
Согласно подсчетам, из-за неравномерного распределения бригад, 5% жителей находятся на таком расстоянии, что скорая не может вовремя приехать к пациентам.
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