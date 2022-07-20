Министр здравоохранения Литвы предупреждает: когда будет введен карантин из-за COVID-19

"Нет сомнений в том, что эта волна возможна, что уровень заболеваемости вырастет. В последние шесть недель уровень заболеваемости растет во всей Европе, мы видим, что болеют в основном людей старше 60 лет, в этой группе заболеваемость самая высокая - она увеличилась на 30%", – сказал министр в передаче "Панорама" на LRT.

По его словам, сейчас заболеваемость растет в 2/3 стран Евросоюза.

"Однако я хочу обратить внимание на то, что в Португалии, Испании тенденция изменила направление, там наблюдается спад. Литву от этих стран отделяют 4 недели, поэтому можно прогнозировать, что до сентября уровень заболевания будет расти", – сказал Дулькис.

По словам министра, несмотря на то, что страна находится в стадии роста числа заболевших COVID-19, "если говорить об уровне эпидемии, то заболеваемость должна быть по 6000-7000 человек".

"Хочу подчеркнуть, что осенью мы планируем следить за суммарным числом больных, это значит, вместе с количеством больных гриппом, поскольку мы явно видим, что это связано. При решении вопроса конкретного муниципалитета, организации будем учитывать общий уровень заболеваемости", – сказал Дулькис.

По его словам, карантин будут объявлять с учетом основного показателя – 240 занятых коек в реанимации.

По данным министра, Минздрав готовится к новому учебному году – уже закуплены и зарезервированы тесты на COVID-19.

"Это значит, что приоритет - образование и детские сады. Если мы будем видеть, что тенденция значительно высокая, то в школах введем тесты для самоконтроля. Если потребуется, мы откроем дополнительные мобильные пункты, но пока это не требуется", – сказал Дулькис.

Обязательное тестирование в школах, по его словам, пока не планируется.

Во вторник Минздрав сообщал, что в сентябре появится возможность привиться второй бустерной дозой вакцины от коронавируса. Приоритет - люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.