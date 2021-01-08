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Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис в пятницу после встречи с главой Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Робертасом Петрайтисом сказал, что предложил ему уйти с занимаемого поста.
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys
© DELFI / Tomas Vinickas

"Я лично вижу большие проблемы. Сегодня я предложил уважаемому Петрайтису, поскольку я считаю, лучше будет, если он сам уйдет с занимаемой должности. Меня попросили дать время, чтобы подумать, мы договорились, что я получу ответ в понедельник утром", – сказал Дулькис.

Министр сказал, что хорошо подумал, прежде чем выступил с таким предложением.

"Вся история организации, особенно во время кризиса, полна самых разных внутренних историй, ситуаций. Но я думаю, что сейчас ситуация такова, что пора разрубить Гордиев узел. Это ответственность лидеров и руководства в подобной ситуации оценивать, не подходить к этому строго юридически. У нас нет времени, сейчас кризис, Нам нужны хорошо работающих организации", – объяснил мотивы своего решения министр.

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Дулькис заверил, что не отрицает многолетний опыт Петрайтиса.

"Я думаю, что нынешний глава мог бы найти себе и другую роль", – сказал он.

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