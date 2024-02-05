Министр здравоохранения Литвы отправляется в Тельшяй: откроет в больнице гериатрическое отделение

Запланирована также встреча министра с мэром Тельшяй и представителями медицинского сообщества, с которыми планируется обсудить ход реализации реформы здравоохранения, предложения относительно порядка организации работы.

По словам советника министра Томаса Багдонаса, во время своих визитов А. Дулькис интересуется жизнью медицинских учреждений, а также работой врачей, одновременно ищет пути сокращения бюрократии за счет уделения большего времени пациентам.

"За один лишь прошлый год министр посетил шесть десятков различных медицинских учреждений, пообщался с врачами и администрацией – это сотрудничество чрезвычайно эффективно, поскольку изменения вносятся с учетом высказанных замечаний", – сказал агентству Elta Т. Багдонас.