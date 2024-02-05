Министр здравоохранения Литвы отправляется в Тельшяй: откроет в больнице гериатрическое отделение

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

Министр здравоохранения Арунас Дулькис в понедельник отправляется в Тельшяй, где наведается в местные медицинские учреждения и откроет в больнице гериатрическое отделение.

Запланирована также встреча министра с мэром Тельшяй и представителями медицинского сообщества, с которыми планируется обсудить ход реализации реформы здравоохранения, предложения относительно порядка организации работы.

По словам советника министра Томаса Багдонаса, во время своих визитов А. Дулькис интересуется жизнью медицинских учреждений, а также работой врачей, одновременно ищет пути сокращения бюрократии за счет уделения большего времени пациентам.

"За один лишь прошлый год министр посетил шесть десятков различных медицинских учреждений, пообщался с врачами и администрацией – это сотрудничество чрезвычайно эффективно, поскольку изменения вносятся с учетом высказанных замечаний", – сказал агентству Elta Т. Багдонас.

"В ближайшие пару лет региональные больницы получат значительные инвестиции, одна из них – Тельшяйская, в первую очередь – приемное отделение неотложной помощи, поэтому в ходе визита его осмотрят, ознакомятся с ситуацией", – добавил советник министра.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии