Министр здравоохранения Литвы: не могу гарантировать, что осенью не будет ограничений

Дулькис сказал LNK, что рост числа больных свидетельствует о распространении подтипов омикрона.

"По данным из 15 стран, где отслеживают данные по штаммам, подтибы доминируют в 70%", – заметил министр.

Он напомнил, за какими показателями надо следить, чтобы осознать реальную ситуацию с заболеваемостью в Литве - это количество пациентов в больницах и в реанимации.

"Сейчас эти данные достаточно стабильные. Напомню, что экстремальная ситуация, кризис - это когда в больницах около 2000 больных, а в реанимации – 240 пациентов. Сейчас больных в больницах 900-100 человек, в реанимациях – 5–6 человек. Это мало", – сказал министр здравоохранения.

По его словам, такие небольшие показатели не значат, что ситуация легкая.

"Это не значит, что COVID–19 уходит. Да, он циркулирует, он есть. Но мы должны знать, что подтипы омикрона, хоть они и доминируют, увеличивают заболеваемость, но нет фактов, показывающих, что они приводят к тяжелым формам болезни", – заметил Дулькис, сказал, что в Испании и Португалии волна подтипов омикрона идет на спад.

"Весть для всех – сейчас все в наших руках. Если вы чувствуете симптомы - не навещайте близких, не встречайтесь с друзьями, не ходите в закрытые помещения, где много людей. Работайте удаленно, не отправляйте детей в детский сад, если у них есть симптомы. Важно привиться тем, кто этого не сделал", – призвал министр.

Он заметил, что осенью прогнозируют рост заболеваемости. Кроме того, осенью надо следить и за ситуацией с гриппом.

"Нас еще ждет рост. Новый момент – мы должны видеть и COVID–19 и грипп, другие инфекции. Часто могут быть и такие случаи, когда человек будет болеть обоими вирусами. Надо следить за этим", – сказал Дулькис.

На вопрос, может ли он успокоить жителей, сказав, что осенью не будет всеобщего карантина, министр ответил, что не эта роль у него.

"Я не считаю, что я должен кого-то успокаивать. Я как раз хочу напомнить – мы живем в то время, когда распространяется вирус. Он рядом, мы живем с ним, мы говорили, что научимся быть с ним. Вирус никуда не ушел. Тут я успокоить не могу. Могу сказать, что нас не ждет зеленая трава, яркое солнышко осенью, там темно, много неясного. Но у нас есть практика, структуры, специалисты, люди, все мы сейчас опытные. И все вместе, сплотив плечи, справимся с этой ситуацией", – сказал LNK Дулькис.