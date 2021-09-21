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Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис сказал, что правительство будет добиваться того, чтобы образовательные учреждения последними перешли на удаленку из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
Министр здравоохранения Литвы: будем стараться, чтобы школы последними перешли на удаленку
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"Наша позиция такова, что сфера образования, если ситуация по-прежнему будет ухудшаться, должна быть последней, кто перейдет на удаленку. Мы должны сделать все, чтобы гарантировать возможность контактного обучения", – сказал во вторник министр.

Он обратил внимание на то, что в разных муниципалитетах ситуация с в образовательных учреждениях разная: в одних школах тестируется достаточно много детей, и нет очагов, в других ситуация сложная.

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"Беда в том, что организационный механизм в муниципалитетах разный, одни муниципалитеты отработали систему, и она действует бесперебойно, есть такие школы, где нет заболеваний, но есть и таких, где ситуация совсем другая", – сказал Дулькис.

Литва в Евросоюзе была в числе тех стран, где удаленное обучение длилось дольше всего.

Сейчас в Литве именно в школах фиксируют больше всего очагов коронавируса.

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