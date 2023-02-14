Почетный председатель СО-ХДЛ Витаутас Ландсбергис заявил, что бывшему депутату Кристиёнасу Бартошявичюсу "слили" информацию о расследовании, которое проводит прокуратура.

Об этом Ландсбергис сказал в интервью на tv3.lt. Патриарх консерваторов сказал, что, по его мнению, Бартошявичюсу передали информацию о расследовании прокуратуры, поэтому экс-депутат решил уйти из парламента.

"Это можно понять. Ему это пришло в голову, потому что он не просто опасался, что следствие идет по его следам, он получил весть: "Кристиёнас, тебе крышка". Мне ситуация понятна. Он начал метаться и послал сообщение Моркунайте-Микуленене. Ну, что-то хотел сделать. Сказать, что уходит из парламента", – сказал tv3.lt Ландсбергис.

Ландсбергис рассуждал о том, что о расследовании, связанном с насилием над несовершеннолетними, Бартошявичюсу могли сообщить из прокуратуры, через близких пострадавших, друзей, знакомых. Он высказал сомнения в связи с тем, что такую информацию ему могли "слить" консерваторы, но полностью такую возможность не отрицал.

"Ну, я с трудом себе представляю, почему из Союза отечества. В СО есть много просто приличных людей. Почему они должны предупреждать какого-то педофила? Может, они сами тайные педофилы, что я могу сказать. Ведь такое бывает... Я знаю, что и в соседних странах один премьер-министр был выявлен. Я не знаю, педофил или гомосексуалист? Ну есть такие люди... <...> но эти гомосексуалисты ведут себя по-разному. По-разному. Одним достаточно партнера. Другим на протяжении всей жизни достаточно одного партнера. А некоторые ищут партнеров, может, их привлекают те, что помоложе. Тут тоже нет ничего удивительного", – сказал Ландсбергис.

"Я понимаю, что расследование в связи с изнасилованием малолетних и несовершеннолетних лиц, лиц младше 16 лет - чувствительная в обществе тема. Необходимо обеспечить всестороннюю помощь потерпевшим, чтобы ни у кого из потерпевших не было сомнений в информировании о преступлении, неважно, какой пост занимает совершивший его человек. Вся лексика, которая используется, должна быть обдумана, а эмоции не должны влиять на расследование. Правильное использование лексики обуславливает не только успех расследования, но и гарантирует создание безопасной среды для пострадавших.

Во-первых – и ради сознательности общества, надо помнить о презумпции невиновности, ведь составом преступления нельзя манипулировать, нельзя его демонизировать и искажать. Педофилия - это не только расстройство, но и преступление. Очень тяжкое. Гомосексуальность – не расстройство, не преступление, а сексуальная ориентация, нередко – любовь между однополыми лицами", - пояснила Добровольска и подчеркнула, что надеется на то, что партия недвусмысленно скажет о своем несогласии с позицией почетного председателя.

На рассуждения Ландсбергиса прореагировал и депутат Томас-Витаутас Раскявичюс, не скрывающий своей ориентации.

"Я верю, что в партиях много приличных людей. Прилично сказать, что гомосексуалисты - не педофилы, а сексуальное насилие над детьми не имеет сексуальной ориентации. Педофилия - это расстройство и очень тяжкое преступление. Гомосексуальность - не расстройство, не преступление, зачастую это многолетнее партнерство с любимым человеком. Я надеюсь, что нам всем хватит приличия сказать это вслух без каких-то ухищрений. Особенно партнерам по коалиции. Я очень надеюсь, что это была просто досадная ошибка", - писал Раскявичюс.