Министр юстиции Литвы предлагает узаконить в некоторых районах многоязычие

"Живет много польскоговорящих, русскоговорящих, это для людей как своеобразная форма идентичности. Каждый живущий здесь должен учить литовский язык", – сказала журналистам LNK местная молодежь.

Молодежь в Майшягале отлично говорит по-литовски, но есть и те, кто за 30 лет не сумел выучить язык.

"Есть такие люди, которые говорят только по-русски и по-польски. Только они и общаются в основном на польском языке", – сказала одна местная женщина.

Другой местный житель сказал, что может договориться по-литовски.

По действующим законам, жителей в учреждениях обслуживают только на государственном языке. Однако одна местная женщина сказала, что в старостве можно говорить и по-польски.

Министр юстиции, член Партии свободы Эвелина Добровольска предлагает официально узаконить написание названий улиц на двух языках в регионах, где проживают нацменшинства.

"Что было бы, если бы в Литве одну улицу назвали по-арабски, другую по-польски, третью по-русски?", – удивлялся прохожий, с которым на эти тему говорили журналисты.

"Я думаю, что это такой чувствительный вопрос, мнения тут могут быть разные, но я уверена, что должно хватить голосов и в первом чтении и во время принятия", – сказала министр юстиции.

Ее предложение не поддерживают и языковеды.

"Зачем записи на других языках, если во всех списках, на всех картах фигурируют литовские названия. Значит, на практике это никаких функций не выполняет", – сказал глава Государственной инспекции по языку Аурюс Валотка.

Также предлагается узаконить возможность подачи заявлений в муниципалитеты и староства не только на литовском, но и на русском или польском языках.

"Сегодня в местные органы власти - муниципалитеты и староства - можно обратиться только на литовском языке, мы предлагаем разрешить их на другом языке. Это не распространяется на жалобы, поскольку жалобы - это уже административная процедура, тут язык должен быть государственным. Этот проект рабочая группа уже согласовала с инспекцией по языку, он закону о языке не противоречит", – заверила министр.

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Языковеды не склонны одобрять заявления на польском и русском языках. Валотка сказал, "что здесь Литва и литовского языка должно быть как можно больше. Еще больше вопросов у языковедов вызывает предложение узаконить название местностей в регионах, населенных нацменьшинствами, традиционными польскими или русскими названиями.

"Чтобы не появились улицы дзержинского, коммунисток медейскерите, всяких зиманов и т.п., проспектов Ленина. Должны быть ограничения", – сказал Валотка.

Министр заметила, что нельзя будет давать произвольные названия.

"Должна быть отдельная комиссия, которая проведет исторический анализ и решит, какие топонимы существовали в Литве, какие можно использовать", - сказала она.

В соответствии с Конвенцией о нацменьшинствах, предлагается применять исключения в районах, где нацменьшинства составляют не меньше 30% жителей. К таким в Литве относятся Вильнюсский, Шальчининкский и Тракайский район (польский язык) и Висагинас (русский язык).

Однако Мунюст предлагает планку в 20%. Значит, прибавится Швенченский район. По данным LNK, говорилось и о 15% барьере. Тогда в число таких регионов войдет Клайпеда и Зарасайский район.

"Инспекция и комиссия по языку участвовала, была "против" этого процентного ограничения, ведь в конвенции речь идет о 30%", – сказал Валотка.

Предложения министра не одобряет и часть консерваторов.

"Если у нас будет 6 районов с официальным двуязычием или трехъязычием, то фрагментация государства станет еще больше, будет сегрегация нацменьшинств, а не их интеграция. Этого надо избегать", – сказал депутат Паулюс Саударгас.

Либералы также намерены предложить и написание фамилий на языке оригинала.

"Это будет отдельный проект, который, как мы видим в программе, тоже появится на повестке дня весенней сессии", – сказала Добровольска.

По словам Саударгаса, Конституционный суд Литвы уже несколько раз рассматривал этот вопрос, поэтому возникнет конституционная дилемма.

Политолог Гедиминас Казенас сказал, что споры политиков о языке только вносят разлад в общества, хотя это ничего по сути не меняет в жизни общества.

"Тут есть явный политический интерес, Партия свободы декларировала эти вопросыs, она, видимо, за счет голосов меньшинств и добилась своего политического результата. Я бы сказал, что это делают несколько ради политических целей", – сказал Казенас.

По его словам, международные организации не раз признавали, что ни в одной стране у польского меньшинства нет таких хороших условий, как в Литве.