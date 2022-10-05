Министерство также указывает, что заявители, которые запросили временные меры защиты для скульптур, вводят комитет в заблуждение, поскольку они не исчерпали средства правовой защиты внутри страны и, следовательно, не могли обратиться к нему на законных основаниях. Кроме того, по словам Добровольской, в Литве речь не идет об "удалении надгробий или перемещении останков".

"Речь идет о том, что стелы, которые по сути несвойственны кладбищам, могли быть убраны. В петиции много вводящих в заблуждение данных - якобы планируется перезахоронить, якобы - разрушить, уничтожить. Очевидно, что комиссия введена в заблуждение", — подчеркнула министр.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорит, что он также ожидает, что комитет прислушается к аргументам Литвы.

"Мы считаем, что организации, защищающие права человека, должны в первую очередь заботиться о защите прав человека там, где они нарушаются, то есть в Украине, которая сейчас страдает от российской агрессии и пытается вернуть себе оккупированные территории, а не о защите старых памятников, увековечивающих память о русских советских воинах", - сказал он.

В начале июня политики столичного муниципалитета единогласно приняли решение о демонтаже шести фигурных стел из серого гранита, изображающих советских солдат времен Второй мировой войны. После российского вторжения в Украину столичные власти следуют примеру других муниципалитетов, которые стремятся избавиться от наследия советского тоталитарного режима, оставшегося на кладбищах.