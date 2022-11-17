"Трагическое происшествие. Трагические новости. Героически спасая подростка, серьезно пострадал молодой медик. К сожалению, борьба за его жизнь была проиграна. Ситуация такая, что стоит ком в горле, не хватает слов", – писал министр в фейсбуке.

"Выражаю соболезнования близким медика, всей Вильнюсской станции скорой помощи и общине скорой помощи. С руководством службы мы подробно обсудили действия и помощь команде в ближайшее время. Индивидуальная и командная психологическая помощь, я надеюсь, хоть немного поможет смягчить этот удар", – прибавил он.

Кроме того, Дулькис сказал, что в последнее время участились случаи насилия в отношении работников скорой помощи, поэтому он поддерживает инициативу ужесточения ответственности за такие действия в отношении врачей.

"Спасающие жизни не должны сами становиться жертвами. Хотя этот случай не имеет отношения к насилию, это самопожертвование и героизм, но те, кто жертвует собой ради нас, должны быть в безопасности", – акцентировал министр.

Напомним, что водитель-парамедик скорой помощи пострадал, когда пытался оказать помощь 17-летнему юноше, которого ударило током на вагоне-цистерне в Новой Вильне. Медика также ударило током, на нем загорелась одежда. От полученных ожогов молодой работник скорой скончался 16 октября вечером. Врачи борются за жизнь подростка.