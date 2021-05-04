"В ближайшее время Министерство социальной защиты и труда представит проект выплаты одиноким людям, по которому все лица, которые проживают в одиночку, не только вдовы и вдовцы, получат финансовую помощь уже с июля 2021 году. Эта выплата будет расти, а круг получающих ее лиц расширится в 2022 году", - отметила она в интервью радиостанции LRT radijas.

Эта выплата сменит выплачиваемую теперь пенсию по вдовству.

В настоящее время средняя пенсия вдовы или вдовца составляет 28 евро, ее получают около 210 тыс. лиц.

По данным Министерства социальной защиты и труда, пенсию для одиноких людей будут получать вдвое больше человек - около 400 тысяч.

Ранее М. Навицкене упоминала BNS, что для пенсий одиноким людям в этом году в бюджете запланировано 15 млн евро.